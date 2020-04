Les valeurs à suivre à Wall Street

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices préfigurent une ouverture en hausse de plus de 3,5%:

* BOEING a annoncé dimanche prolonger "jusqu'à nouvel ordre" la suspension de sa production dans la région de Seattle, son principal pôle industriel.

* AMERICAN AIRLINES a réduit pour un mois le nombre de vols au départ et à destination de New York, l'Etat américain le plus touché par la coronavirus, imitant ainsi plusieurs autres compagnies aériennes, dont UNITED AIRLINES et JETBLUE AIRWAYS.

* DELTA AIR LINES, SOUTHWEST AIRLINES - Berkshire Hathaway, la holding dirigée par Warren Buffett, a annoncé vendredi avoir vendu environ 18% de sa participation dans Delta et 4% de ses parts dans Southwest. Par ailleurs, Citigroup a ramené de 57 à 33 dollars son objectif de cours sur Delta, qui baisse en avant-Bourse.

* SECTEUR BANCAIRE - CITIGROUP, MORGAN STANLEY et GOLDMAN SACHS, qui doivent soumettre ce lundi leurs prévisions annuelles de fonds propres à la Réserve fédérale dans le cadre des tests de résistance annuels, ont défendu ces derniers jours leur volonté de continuer à distribuer des dividendes en soulignant la solidité de leur bilan, rapporte le Financial Times en citant des sources proches du dossier.

* AMAZON est en contact avec ABBOTT LABORATORIES et THERMO FISHER SCIENTIFIC, deux laboratoires fabricant des tests de détection du coronavirus, dans le cadre de ses réflexions visant à dépister son personnel et à réduire le risque d'infection dans ses entrepôts, selon des documents internes consultés par Reuters.

* WELLS FARGO a annoncé dimanche qu'elle limitait à 10 milliards de dollars sa participation au plan de soutien du gouvernement destiné aux petites entreprises en raison de contraintes réglementaires.

* TESLA - Jefferies a relevé sa recommandation sur le constructeur de voitures électriques à "acheter" contre "conserver" tout en ramenant son objectif de cours à 650 dollars contre 800 dollars.

(Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)