Les valeurs à suivre à Wall Street

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en hausse de 1,5% pour le Nasdaq et d'environ 2% pour le S&P-500 et le Dow Jones :

* EXXON MOBIL et CHEVRON gagnent 6% en avant-Bourse, soutenus par le rebond des cours pétroliers à la faveur des déclarations de Donald Trump, qui a dit s'attendre à un accord sur la production entre la Russie et l'Arabie saoudite dans les prochains jours. SCHLUMBERGER et HALLIBURTON prennent eux plus de 7%.

* BOEING va proposer à ses employés un plan de départs volontaires, avec notamment des départs en retraite anticipée, dans l'optique de compenser l'impact financier de la crise sanitaire liée au coronavirus, qui a grandement nui au secteur aérien. Dans les échanges avant-Bourse, l'action prend 4,2%.

* AMAZON/COTY - La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a donné raison jeudi à Amazon dans son différend avec la filiale allemande de Coty, estimant que le géant américain de la vente en ligne n'était pas responsable des produits contrefaits stockés à son insu par des vendeurs tiers.

* SOUTHWEST AIRLINES a annoncé jeudi qu'elle allait déposer une demande d'aide financière auprès du département du Trésor concernant les perturbations causées par la pandémie de coronavirus.

* ALTRIA - La Commission fédérale du commerce (FTC) a annoncé mercredi avoir déposé une plainte pour contraindre Altria, propriétaire entre autres de la marque Marlboro, à vendre sa participation dans le fabricant de cigarettes électroniques Juul Labs, estimant qu'elle portait atteinte à la concurrence.

* ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS perd 4,5% en avant-Bourse après que le groupe SpaceX a interdit à ses employés d'utiliser l'application de vidéoconférence, évoquant de fortes inquiétudes en matière de confidentialité et de sécurité, selon un document interne consulté par Reuters.

* WALGREENS BOOTS ALLIANCE - La chaîne de pharmacies prend 2,5% après avoir publié un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes

* CARNIVAL, premier opérateur de croisières au monde, a déclaré avoir levé 6,25 milliards de dollars pour faire face à la crise provoquée par le coronavirus. Le titre gagne 8% en avant-Bourse.

(Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélotet Marc Angrand)