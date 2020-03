Les valeurs à suivre à Wall Street

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en hausse de 2,4% pour le S&P-500 et pour le Dow Jones et d'environ 3,6% pour le Nasdaq :

* Le rebond des actions mondiales devraient profiter à l'ensemble des secteurs à commencer par ceux les plus durement touchés ces derniers jours. Les compagnies aériennes AMERICAN AIRLINES, DELTA AIR LINES, Spirit Airlines, UNITED AIRLINES et SOUTHWEST gagnent entre 7,6% et 14,4% en avant-Bourse. Une proposition républicaine présentée au Sénat jeudi prévoit d'accorder 58 milliards de dollars (54,2 milliards d'euros) de prêts garantis aux compagnies aériennes mises en difficulté par la pandémie de coronavirus.

* EXXON MOBIl et CHEVRON prennent chacun 7% en avant-Bourse.

* Les société de croisières CARNIVAL, ROYAL CARIBBEAN CRUISES et NORWEGIAN CRUISE LINE progressent de 6,7% à 11,5%.

* Les opérateurs de casino WYNN RESORTS, LAS VEGAS SANDS, MGM RESORTS et MELCO RESORTS sont en hausse de 9,8% à 17%.

* Les groupes hôteliers HYATT HOTELS, MARRIOTT et HILTON WORLDWIDE sont indiqués en hausse de 1% à 12%.

* Les agences de voyages en ligne BOOKING, TRIPADVISOR et EXPEDIA prennent entre 7,4% et 11,5%.

* TESLA reculait de 8% dans les échanges après-Bourse jeudi après avoir annoncé la suspension à partir du 24 mars de la production de l'usine de Fremont, en Californie, mettant fin aux dissensions avec les autorités californiennes, préoccupées par la propagation du coronavirus. Les immatriculations de véhicules du constructeur américain en Chine ont chuté de 35% sur un mois en février, selon les données du cabinet de conseil LMC Automotive.

* TIFFANY a publié vendredi un bénéfice par action, non GAAP, supérieur au consensus Refinitif au quatrième trimestre et n'a pas donné de prévision en raison de la fusion en cours avec LVMH. Le groupe de luxe envisage d'acheter des actions de sa cible directement en Bourse, le cours du titre étant tombé sous le prix conclu, a rapporté jeudi Bloomberg News en citant des sources proches du dossier.

* BOEING a annoncé la démission de son conseil d'administration de Nikki Haley, ancienne ambassadrice des Etats-Unis à l'Onu, qui s'être opposée à la demande d'une aide gouvernementale de 60 milliards de dollars à destination de l'industrie aéronautique.

* APPLE a limité les achats d'iPhone en ligne à deux unités par personnes dans de nombreux pays, dont les Etats-Unis et la Chine, afin, semble-t-il, d'éviter les reventes alors que le groupe a fermé l'ensemble de ses magasins en hors de Chine en raison du coronavirus.

* YouTube, filiale d'ALPHABET, a annoncé vendredi qu'il allait réduire la qualité des vidéos en ligne dans l'Union européenne pour éviter une saturation du réseau alors que des millions de personnes sont passées au télétravail pour limiter la propagation du coronavirus.

* MYLAN gagne plus de 14% en avant-Bourse après le redémarrage de la production de son médicament antipaludique, considéré comme un traitement potentiel du Covid-19.

