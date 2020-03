Les valeurs à suivre à Wall Street

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en hausse de 5% à 5,7% :

* Les VALEURS PÉTROLIÈRES sont en hausse dans les échanges avant-Bourse à la faveur du redressement des cours du pétrole et des futures sur indices américains : CHEVRON gagne 5,2%, HALLIBURTON 12,1% et OCCIDENTAL PETROLEUM 14,6%. MARATHON PETROLEUM, EXXONMOBIL, DEVON ENERGY, SCHLUMBERGER et APACHE prennent entre 7,5% et 10,8%.

* Les compagnies aériennes AMERICAN AIRLINES, UNITED AIRLINES, SPIRIT AIRLINES, SOUTHWEST AIRLINES, JETBLUE AIRWAYS, DELTA AIR LINES et ALASKA AIR prennent entre 7% et 13,2% en avant-Bourse.

* Les VALEURS FINANCIÈRES, bancaires en tête, profitent de la remontée des rendements obligataires souverains. BANK OF AMERICA, CITIGROUP et JPMORGAN CHASE & CO gagnent entre 4% et 5%.

* BROADCOM - Le fabricant de semi-conducteurs a abandonné jeudi son objectif de chiffre d'affaires pour cette année, pénalisé par les difficultés d'approvisionnement et une baisse de la demande causées par le coronavirus. Le titre recule de 1,5% à 215,5 dollars en avant-Bourse et pourrait ouvrir à un plus bas de 16 mois.

* BERKSHIRE HATHAWAY, le fonds d'investissement du milliardaire Warren Buffett, a annoncé vendredi la tenue de sa réunion annuelle comme prévu le 2 mai mais sans la présence physique des actionnaires en raison de l'épidémie de coronavirus.

* ADOBE a annoncé jeudi des résultats trimestriels solides avec un chiffre d'affaires meilleur que prévu mais l'éditeur de logiciels s'attend à ce que le deuxième trimestre soit affecté par les incertitudes entourant l'épidémie de coronavirus. Le titre prend 7% en avant-Bourse.

* ORACLE - L'éditeur de logiciels a publié jeudi un bénéfice et un chiffre d'affaires supérieurs aux attentes et déclaré que l'épidémie de coronavirus n'aura qu'un impact minimal sur son chiffre d'affaires du quatrième trimestre. L'action prend 9% dans les échanges avant-Bourse.

* MICROSOFT - Le département américain de la Défense cherche à obtenir l'autorisation de la justice de réévaluer certains aspects du contrat conclu avec Microsoft de 10 milliards de dollars (8,96 milliards d'euros) sur la fourniture de services d'informatique dématérialisée, montrent des documents judiciaires jeudi.

* GAP - Le groupe de mode table sur un bénéfice annuel supérieur aux attentes mais a averti que le coronavirus affecterait son chiffre d'affaires en Asie et en Europe à hauteur de 100 millions de dollars (89,6 millions d'euros). Le titre prend 6,3% dans les échanges avant-Bourse.

* WALT DISNEY a annoncé jeudi la fermeture de ses parcs d'attractions en France, en Floride et en Californie, prenant acte des mesures prises par les autorités publiques pour ralentir la propagation de l'épidémie de coronavirus.

* SLACK TECHNOLOGIES a publié un objectif de chiffre d'affaires trimestriel sous les attentes, la plate-forme de messagerie professionnelle ayant fait savoir que l'épidémie de coronavirus pourrait nuire à la demande. L'action a effacé ses pertes et affiche un gain de 1,7% en avant-Bourse.

(Service Marchés)