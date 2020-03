Les valeurs à suivre à Wall Street

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices préfigurent une ouverture en hausse d'environ 4% au lendemain d'une chute de près de 8%:

* Les compagnies pétrolières EXXON MOBIL et CHEVRON regagnent plus de 7% dans les échanges en avant-Bourse, OCCIDENTAL PETROLEUM, APACHE et MARATHON OIL entre 20% et 30%.

* CYPRESS SEMICONDUCTOR a annoncé lundi que le Comité des investissements étrangers aux Etats-Unis (CFIUS) avait déterminé que le projet de rachat par l'allemand Infineon ne soulevait pas de problèmes de sécurité nationale. L'action Cypress prenait 45% dans les échanges en après-Bourse après la clôture de lundi.

* COMPAGNIES AÉRIENNES - AMERICAN AIRLINES a annoncé mardi une réduction de ses capacités de 7,5% sur le marché intérieur américain et de 10% à l'international pour la saison estivale en raison de la baisse de la demande liée à l'épidémie de coronavirus. De son côté, DELTA AIR LINES réduira ses capacités de 20% à 25% à l'international et de 10% à 15% aux Etats-Unis tandis que SPIRIT AIRLINES a renoncé à ses prévisions de résultats annuels et annoncé une réduction de ses capacités de 5%.

* TESLA gagne environ 10% dans les transactions en avant-Bourse après une chute de 13,6% lundi. Le PDG du groupe, Elon Musk, a annoncé sur Twitter que le constructeur de voitures électriques avait passé le cap symbolique du million de voitures produites. Par ailleurs, selon un document officiel, Tesla prévoit d'augmenter ses capacités de production en Chine.

* WELLS FARGO - Le nouveau directeur général de la banque, Charlie Scharf, doit être entendu ce mardi par la commission des Services financiers de la Chambre des représentants.

* BLACKSTONE GROUP - Le groupe de capital-investissement a engagé des discussions exclusives en vue du retrait de la cote du groupe immobilier de Hong Kong SOHO China, une opération d'un montant estimé à quatre milliards de dollars, a-t-on appris de deux sources proches du dossier.

* BAKER HUGHES - JPMorgan a relevé sa recommandation sur le groupe parapétrolier à "surpondérer" contre "neutre", estimant que le titre est l'un des rares dans le secteur à pouvoir s'adapter à un prix du baril durablement situé entre 30 et 40 dollars.

* QUALCOMM - RBC a réduit de 11 dollars, à 81 dollars, son objectif de cours sur le fabricant de processeurs pour téléphones portables tout en maintenant son opinion à "performance du secteur", après avoir abaissé ses estimations de résultats pour le trimestre en cours.

(Laetitia Volga et Marc Angrand)