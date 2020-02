Les valeurs à suivre à Wall Street

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street où les contrats à terme sur les principaux indices actions indiquent une baisse de 1,3% à 1,5% à l'ouverture :

* MICROSOFT a prévenu mercredi qu'il ne pensait plus être en mesure d'atteindre ses objectifs de chiffre d'affaires à cause de l'épidémie de nouveau coronavirus. Le géant de l'informatique et des logiciels anticipait jusqu'à présent un CA compris entre 10,75 milliards et 11,15 milliards de dollars pour son troisième trimestre. Le titre perd 1,8% dans les échanges avant-Bourse.

* BEST BUY - Le distributeur d'électronique grand public a annoncé jeudi un chiffre d'affaires et un bénéfice supérieurs aux attentes grâce au dynamisme des ventes en ligne. L'action prend 3,4% en avant-Bourse.

* J C PENNEY - La chaîne de grands magasins gagne 5,6% en avant-Bourse après avoir annoncé une baisse moins forte que prévu de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre.

* L BRANDS a dit s'attendre à une perte au premier trimestre, une semaine après avoir annoncé la vente d'une participation majeure dans la marque de lingerie Victoria's Secret dont les difficultés se sont traduites par une charge de dépréciation de 725 millions de dollars au quatrième trimestre. Le titre prend toutefois 2,2% en avant-Bourse.

* GILEAD SCIENCES a annoncé mercredi qu'il allait entamer deux études de stade avancé pour tester un traitement sur des patients souffrant de cas graves et modérés de la maladie causée par le coronavirus. Le titre gagne 7% dans les échanges avant-Bourse.

* BLACKSTONE - Stephen Schwarzman, directeur général, a déclaré que son fonds de capital investissement, le plus important au monde, ne pouvait pas en tant que propriétaire de Refinitiv acheter Bloomberg si le fournisseur d'informations et de données financières était mis en vente.

* MARRIOTT INTERNATIONAL, le premier groupe hôtelier mondial, a vu son bénéfice trimestriel reculer de 12% en raison d'une hausse des coûts et a dit s'attendre à un impact sur ses résultats de la propagation rapide du coronavirus.

* BOOKING a annoncé mercredi une fourchette de prévisions trimestrielles plus large que d'habitude, invoquant un environnement incertain en raison de l'épidémie de coronavirus.

* SQUARE - Le spécialiste du traitement des paiements a annoncé mercredi un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes, ce qui permet à l'action de prendre 7% en avant-Bourse.

(Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)