Les valeurs à suivre à Wall Street

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,7% à 1,0%:

* NIKE a averti mardi soir que l'épidémie de coronavirus en cours en Chine aurait un impact marqué sur ses activités dans la région. Le titre perdait près de 3% dans les transactions hors séance après la clôture mardi.

* WALT DISNEY - L'offre de vidéo en ligne Disney+ compte désormais 28,6 millions d'abonnés payants, a annoncé l groupe de médias et de divertissement, dont les résultats ont dépassé les attentes au quatrième trimestre.

* MERCK & CO - Le groupe pharmaceutique a annoncé mercredi son intention de scinder ses activités de santé féminine, de biosimilaires et de produits anciens au sein d'une nouvelle société cotée pour se concentrer sur l'oncologie, les vaccins, les produits hospitaliers et la santé animale. Il a parallèlement fait état d'une hausse de 29% de son bénéfice trimestriel.

* TESLA perd 4,7% en avant-Bourse après l'annonce du report de la livraison d'une partie de sa production de Model 3 de février en Chine à cause du coronavirus.

* SPOTIFY perd 4,7% dans les échanges en avant-Bourse après avoir présenté une prévision de chiffre d'affaires pour le premier trimestre 2020 inférieure aux estimations des analystes, qui occulte un bond de 29% du nombre de ses abonnés payants au quatrième trimestre 2019.

* SNAP - La maison mère de Snapchat a publié mardi un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes. L'action chutait de 10% dans les échanges hors séance.

* GILEAD SCIENCES - Le groupe pharmaceutique a présenté mardi des prévisions 2020 inférieures aux estimations de Wall Street, disant notamment s'attendre à une quasi-stagnation de son chiffre d'affaires. Le titre perdait plus de 2% dans les échanges hors séance.

* PRUDENTIAL FINANCIAL - Le premier assureur vie des Etats-Unis a publié un bénéfice trimestriel en hausse de 25,9% et supérieur au consensus.

* MACY'S a annoncé mardi son intention de fermer 125 magasins et de supprimer plus de 2.000 emplois en trois ans pour réduire ses coûts et s'adapter à la baisse de la fréquentation de centres commerciaux.

* FORD MOTOR a fait état mardi d'une perte de 1,7 milliard de dollars (1,54 milliard d'euros) au quatrième trimestre 2019 et affiché des perspectives plus faibles qu'attendues pour cette année. Le titre chutait de 7% dans les échanges hors séance.

* GENERAL MOTORS doit publier ses résultats trimestriels avant l'ouverture des marchés américains.

* COTY - Le groupe de parfums et de cosmétiques gagne 3,5% en avant-Bourse après l'annonce d'un chiffre d'affaires trimestriel supérieur au consensus.

* CAPRI HOLDINGS - Le groupe propriétaire de Michael Kors, Versace et Jimmy Choo a révisé à la baisse ses prévisions de résultats annuels en disant s'attendre à ce que l'épidémie de coronavirus ampute son chiffre d'affaires de quelque 100 millions de dollars.

(Marc Angrand)