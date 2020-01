Les valeurs à suivre à Wall Street

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme signalent une ouverture des indices de référence en légère hausse :

* NETFLIX a engrangé plus de nouveaux abonnés au quatrième trimestre 2019 que ne l'anticipaient les analystes, des résultats de bon augure pour le géant américain du streaming à l'heure où de nouveaux venus aux grandes ambitions, tels DISNEY et APPLE, arrivent sur le marché. Le titre gagnait plus de 2% dans les échanges après la clôture de Wall Street.

* TESLA, qui prend 3,5% en avant-Bourse, est sur le point de dépasser Volkswagen pour devenir le deuxième constructeur mondial en termes de capitalisation boursière derrière Toyota.

* IBM a annoncé mardi des prévisions annuelles supérieures aux attentes après avoir dégagé une croissance inattendue de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre grâce à son activité de services d'informatique dématérialisée ("cloud"). Le titre gagnait 4% dans les échanges après-Bourse.

* UNITED AIRLINES HOLDINGS a fait état mardi d'un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes et a confirmé son objectif de bénéfice pour 2020 malgré l'interdiction de vol du 737 Max de Boeing. Le titre prenait à peine 0,1% en après-Bourse.

* GENERAL MOTORS - Cruise, la division spécialisée dans la voiture autonome du constructeur automobile américain, a dévoilé mardi le prototype d'un véhicule électrique sans volant ni pédale, destiné à son service de VTC qui viendra concurrencer Lyft et Uber mais dont la date de lancement reste inconnue.

* JOHNSON & JOHNSON perd 1,6% en avant-Bourse après avoir publié un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes de Wall Street.

(Laetitia Volga, édité par Patrick Vignal)