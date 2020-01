Les valeurs à suivre à Wall Street

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street où les contrats à terme suggèrent une ouverture en hausse d'environ 0,3% et donc de nouveaux records:

* GAP - Le groupe de prêt-à-porter a annoncé jeudi qu'il renonçait à son projet de scission de sa marque Old Navy en raison de la faiblesse des résultats de celle-ci ainsi que du coût et de la complexité de l'opération. Le groupe a aussi annoncé le départ du patron de la marque Gap. Il a enfin déclaré que son bénéfice ajusté annuel pour 2019 serait légèrement supérieur à sa précédente prévision et que ses ventes seraient probablement dans la partie haute de ses estimations. Le titre grimpe de 5,3% dans les échanges avant-Bourse.

* SCHLUMBERGER - Le groupe parapétrolier a annoncé vendredi une hausse de 9,4% de son bénéfice trimestriel ajusté, la vigueur de la demande à l'international ayant compensé le ralentissement des forages en Amérique du Nord. Le titre gagne 2,4% dans les échanges en avant-Bourse.

* FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES a confirmé vendredi être en discussion avec Hon Hai, maison-mère de Foxconn, qui assemble les iPhone d'Apple, afin de créer une coentreprise pour construire des véhicules électriques et des véhicules connectés destinés au marché chinois.

* GENERAL MOTORS va vendre l'une de ses usines indiennes au constructeur automobile chinois Great Wall Motor, ont annoncé les deux groupes vendredi, confirmant des informations de Reuters. Selon des sources proches du dossier, le montant de l'opération se situe entre 250 et 300 millions de dollars (225 et 270 millions d'euros environ).

* ELI LILLY - Le groupe pharmaceutique se fixe pour objectif d'annoncer pour 1,0 à 1,5 milliard de dollars d'acquisitions par trimestre cette année, a déclaré son directeur financier à Reuters.

* QUALCOMM gagne 1,6% en avant-Bourse après le relèvement de la recommandation de Citigroup à "acheter" contre "neutre".

* IBM - Morgan Stanley abaisse sa recommandation à "pondération en ligne" contre "surpondérer". Le titre recule de 1,3% en avant-Bourse.

* TWITTER - UBS abaisse sa recommandation à "neutre" contre "acheter". Le titre perd 1,6% en avant-Bourse.

* SNAP - UBS relève sa recommandation à "acheter" contre "neutre" et porte son objectif de 16 à 24 dollars.

* WESTERN DIGITAL - Wedbush relève sa recommandation à "surperformance" contre "neutre" et porte son objectif de cours de 55 à 83 dollars.

(version française Bertrand Boucey)