Les valeurs à suivre à Wall Street

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street où les contrats à terme sur indices indiquent une ouverture en hausse de 0,2% à 0,4% :

* MORGAN STANLEY gagne 1,5% dans les échanges en avant-Bourse après la publication d'un bénéfice trimestriel n hausse de 53% sur un an et supérieur aux attentes grâce au dynamisme de son activité de trading obligataire et des revenus de souscriptions.

* BANK OF NEW YORK MELLON a publié un bénéfice en hausse de 67% au quatrième trimestre grâce à la cession d'un placement en actions. Dans les échanges avant-Bourse, l'action gagne 1%.

* ALCOA - Le titre cède 2,4% en avant-Bourse après l'annonce d'une perte par action trimestrielle supérieure aux attentes, conséquence de la baisse des cours de l'aluminium et de l'alumine.

* PPG INDUSTRIES - Le groupe chimique perd 4,4% dans les échanges en avant-Bourse après la publication de résultats trimestriels inférieurs aux attentes et de prévisions prudentes en raison de la faiblesse des marchés américain et européen.

* AMERICAN OUTDOOR BRANDS, propriétaire de la marque d'armes à feu Smith & Wesson, a annoncé mercredi le départ de son directeur général, James Debney, en raison d'un comportement incompatible avec le code de conduite de l'entreprise.

* TESLA recule de 2% dans les échanges avant-Bourse après l'abaissement de la recommandation de Morgan Stanley à "sous-pondérer", que la banque justifie par une valorisation élevée, un rapport bénéfice-risque défavorable et des risques liés aux activités en Chine.

Le constructeur de voitures électriques a par ailleurs annoncé l'ouverture d'un centre de recherche et de développement en Chine.

* XPO LOGISTICS - Le groupe de logistique grimpe de 17% en avant-Bourse après avoir dit mercredi envisager la vente ou la scission d'une ou plusieurs de ses activités.

* FAR POINT ACQUISITION, un véhicule d'investissement, est sur le point de racheter le spécialiste suisse des paiements Global Blue pour 2,6 milliards de dollars (2,3 milliards d'euros environ), dette incluse, rapporte le Wall Street Journal en citant des sources proches du dossier.

* SIGNET JEWELERS a relevé sa prévision de bénéfice par action annuel après avoir dégagé un chffre d'affaires à magasins comparables en hausse de 1,6% au cours de la période des fêtes de fin d'année. Le titre du joaillier prend 7% en avant-Bourse.

(Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)