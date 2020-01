Les valeurs à suivre à Wall Street

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de plus de 1,2%:

* Les valeurs du TRANSPORT AÉRIEN reculent dans les échanges en avant-Bourse face à la hausse marquée des cours du pétrole liée au regain de tension entre les Etats-Unis et l'Iran après la mort du général iranien Qassem Soleimani, tué par une frappe américaine en Irak. AMERICAN AIRLINES cède 2,9%, DELTA AIR LINES 3,5%, SOUTHWEST AIRLINES 3,3%.

* Les valeurs PÉTROLIÈRES et PARAPÉTROLIÈRES devraient au contraire profiter de la hausse des cours du pétrole. En avant-Bourse, EXXON MOBIL et CHEVRON gagnent respectivement 1,3% et 1,2%, OCCIDENTAL PETROLEUM et SCHLUMBERGER autour de 2%.

* Plusieurs valeurs du secteur de la défense sont elles aussi orientées à la hausse après la frappe américaine à Bagdad: Raytheon prend 1,8%, GENERAL DYNAMICS 1,8% et LOCKHEED MARTIN 1,3%.

* Les BANCAIRES souffrent en avant-Bourse de la baisse des rendements obligataires en réaction à l'accès d'aversion au risque déclenché par la tension USA-Iran: JPMORGAN CHASE abandonne 2,3%, WELLS FARGO 1,7%, MORGAN STANLEY 2,3%.

* TESLA - Le constructeur de voitures électriques a réduit de 16% le prix de base de son Model 3 en Chine pour y intégrer des aides publiques, a-t-il annoncé sur son site internet chinois.

* AVON PRODUCTS - Le groupe de cosmétiques a annoncé vendredi la démission de son directeur général, Jan Zijderveld, et son remplacement par Roberto Marques, jusqu'alors directeur général de Natura & Co, qui a conclu son rachat l'an dernier.

* ILLUMINA - Le laboratoire spécialisé dans le séquençage du génome a abandonné le projet de rachat de son concurrent Pacific Biosciences of California pour 1,2 milliard de dollars (1,08 milliard d'euros) face à l'opposition des autorités américaines de la concurrence.

* BANK OF AMERICA - BMO a abaissé sa recommandation sur la valeur à "performance de marché" contre "surperformance".

* AMERIPRISE FINANCIAL - RBC a relevé sa recommandation sur le groupe de services financiers à "surperformance" contre "performance de marché".

(Marc Angrand)