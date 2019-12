Les valeurs à suivre à Wall Street

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en légère hausse.

* Le SECTEUR DE LA DISTRIBUTION pourrait bénéficier d'une enquête de Mastercard selon laquelle les ventes aux Etats-Unis entre le 1er novembre et le réveillon de Noël ont augmenté de 3,4% et les ventes en ligne ont atteint un plus haut record sur cette période.

* TIFFANY, en cours de rachat par LVMH, estime que son chiffre d'affaires réalisé sur la période des fêtes, c'est-à-dire entre le 1er novembre et le 24 décembre, augmentera de 1% à 3% grâce essentiellement aux ventes en Chine.

(Laetitia Volga, édité par Jean-Stéphane Brosse)