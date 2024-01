Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

PARIS, 15 janvier (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe : ATOS - Le projet de cession de Tech Foundations, la branche infogérance du groupe, au milliardaire tchèque Daniel Kretinsky est sérieusement compromis, rapporte le quotidien Les Echos lundi. Atos a en outre annoncé lundi le remaniement de son équipe de direction et son conseil d'administration avec la nomination de Paul Saleh comme directeur général. Par ailleurs, HSBC a abaissé sa recommandation sur la valeur à "alléger" contre "conserver". * ARCELORMITTAL et l'Etat français vont investir en tout 1,8 milliard d'euros pour réduire les émissions de CO2 du site du groupe sidérurgique à Grande-Synthe (Nord), a dit à Reuters une porte-parole du ministère de l'Economie et des finances. * DASSAULT AVIATION a livré 13 Rafale et 26 Falcon en 2023, a annoncé le groupe vendredi. * ORANGE, VIVENDI - L'autorité française de la concurrence a annoncé vendredi autoriser l'acquisition d'OCS et du studio de cinéma d'Orange par Canal+ (filiale de Vivendi), annoncée en janvier 2023, sous conditions, "afin de remédier aux risques d'atteinte à la concurrence". * CARMAT - Le fabricant de coeurs artificiels a annoncé lundi son intention de procéder prochainement à une augmentation de capital, estimée à au moins 50 millions d'euros afin de s'assurer de disposer d'un financement suffisant pour les 12 prochains mois. * DEUTSCHE BANK et COMMERZBANK - Cinq ans après l'échec d'une tentative de fusion entre les deux banques allemandes, des discussions sur un rapprochement ou des cessions de participation de l'Etat allemand refont surface, selon des sources. * SOFTWAREONE restera une société indépendante, a annoncé lundi le spécialiste suisse des logiciels et solutions pour l'informatique dématérialisée ("cloud"), au terme d'une revue stratégique entamée en juillet 2023. * CAPGEMINI - HSBC relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver" et fixe un objectif de cours à 225 euros contre 185 euros. * WORLDLINE - HSBC abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter" et fixe un objectif de cours à 16 euros contre 25 euros. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Rédigé par Claude Chendjou)