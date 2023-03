Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme, Casino, changement de recommandation sur Société générale) Le point sur les marchés européens PARIS, 17 mars (Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe où les futures sur indices suggèrent une ouverture en hausse : * CASINO a annoncé vendredi avoir fixé le prix de la vente de sa participation dans la chaîne de supermarchés brésilienne Assai à 16 réals brésiliens (2,87 euros) par action, pour un total de 723,2 millions d'euros. * SANOFI a annoncé jeudi qu'elle réduirait de 78% le prix catalogue de son insuline la plus prescrite aux Etats-Unis à partir de l'année prochaine. * WENDEL a publié un résultat net consolidé annuel de 1,02 milliard d'euros, contre 1,38 milliard en 2021, et un actif net réévalué à 167,9 euros par action à fin 2022, en baisse de 10,8% sur un an. * RUBIS a fait état jeudi d'un résultat net ajusté de 326 millions d'euros en 2022, en hausse de 11% sur un an. * Le plan révisé de contrôles et de réparations des centrales nucléaires d'EDF, lié à de nouveaux défauts de corrosion, "va dans le bon sens" mais le groupe risque de devoir arrêter certains réacteurs plus tôt que prévu pour vérifier leur état, a annoncé jeudi l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN). * SOCIÉTÉ GÉNÉRALE - HSBC relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver". L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Rédigé par Laetitia Volga)