Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

PARIS, 13 avril (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe:

* LVMH a publié mardi soir un chiffre d'affaires trimestriel de 18 milliards d'euros, en croissance organique de 23% par rapport à la même période de l'an dernier grâce entre autres à un bond de 30% des ventes de la division Mode & Maroquinerie. Le numéro un mondial du luxe se dit à la fois "vigilant et confiant" face au contexte géopolitique et à une situation sanitaire encore "perturbée".

* RENAULT - Le projet de scission des activités électriques du groupe automobile vise à leur donner une meilleure visibilité et pourrait s'accompagner d'une cotation à part, a déclaré mardi le directeur général, Luca de Meo.

* STELLANTIS a annoncé mercredi son intention de regrouper ses activités de services financiers en Chine au sein d'une société de financement automobile dont il serait l'unique actionnaire.

* EDF - Le ministère de l'Economie et l'Elysée réfléchissent de nouveau à une nationalisation qui serait suivie d'une vente des activités d'énergie renouvelables pour recentrer le groupe sur le nucléaire et les barrages, rapporte mercredi BFM Business en citant plusieurs sources proches des pouvoirs publics.

* TELECOM ITALIA - Iliad, le groupe fondé par Xavier Niel propriétaire de Free, est intéressé par les activités de services grand public de Telecom Italia en Italie, rapportent mercredi plusieurs quotidiens. Iliad et TIM n'étaient pas disponibles dans l'immédiat pour commenter l'information.

* TESCO a averti mercredi que ses profits pourraient diminuer sur l'exercice en cours en raison de la dégradation de la conjoncture économique et de l'impact de l'inflation sur le pouvoir d'achat des ménages, après un bond de 35,8% de son bénéfice opérationnel ajusté sur 2021-2022.

* ATLANTIA - La famille Benetton et le groupe américain de capital-investissement Blackstone travaillent à une offre d'achat d'Atlantia intégrant une prime d'environ 30% sur le cours moyen des six derniers mois et pourraient dévoiler leurs propositions dans la journée, a-t-on appris de trois sources proches du dossier.

* GLAXOSMITHKLINE a annoncé avoir conclu le rachat du laboratoire américain Sierra Oncology sur labase d'une valorisation de 1,9 milliard de dollars (1,75 milliard d'euros).

* CREDIT SUISSE - Le cabinet de conseil aux investisseurs ISS a recommandé aux actionnaires de la banque de voter contre le quitus à la direction pour sa gestion de l'exercice 2020, comme l'avait fait avant lui le cabinet Glass Lewis.

* BARRY CALLEBAUT - Le géant suisse du chocolat a confirmé ses prévisions à moyen terme mercredi à l'occasion de la publication de résultats semestriels en hausse.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS (Reportage XXX, version française Marc Angrand)