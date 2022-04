Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

PARIS, 12 avril (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme indiquent une ouverture en baisse :

* AXA - La société de conseil aux actionnaires ISS recommande de voter contre le projet de hausse du salaire de Thomas Buberl, le directeur général de l'assureur, jugeant que son bilan ne la justifie pas.

* ESSILORLUXOTTICA - Luxottica, entité appartenant au géant franco-italien des lunettes et des verres optiques, a dit lundi s'apprêter à acquérir 90,9% de FEDON et à entrer ainsi dans l'industrie du packaging et des étuis à lunettes.

* CARMAT a annoncé lundi le lancement d'une levée de fonds d'un montant d'environ 30 millions d'euros et qui a bénéficié d'engagements de souscription à hauteur de 22 millions d'euros.

* DEUTSCHE BANK , COMMERZBANK - Un investisseur dont l'identité n'a pas été révélée a lancé la cession de plus de 5% de sa participation au capital des deux premières banques allemandes, a annoncé lundi soir un teneur de livres. La cession porte sur 116 millions d'actions Deutsche Bank et sur 72,5 millions d'actions Commerzbank. Selon le courtier Lang & Schwarz, le titre Deutsche Bank perd 7,2% en avant-Bourse et Commerzbank 6,5%.

* ASOS - Le groupe de mode en ligne a annoncé mardi une chute de 87% de son bénéfice au premier semestre, conséquence des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et de l'inflation.

* EASYJET a annoncé mardi avoir réduit ses pertes au premier semestre malgré la pandémie de COVID-19 et la hausse des prix du carburant.

* NOKIA a annoncé mardi cesser ses activités en Russie.

* Edizione, le premier actionnaire d'ATLANTIA , et le groupe de capital-investissement Blackstone pourraient lancer cette semaine une offre d'achat sur le groupe italien d'infrastructures qu'ils souhaiteraient retirer de la cote, ont déclaré lundi deux sources proches du dossier.

* MEGGITT - La Commission européenne a donné lundi son feu vert au projet d'acquisition du britannique Meggitt par Parker-Hannifin pour 6,3 milliards de livres (7,55 milliards d'euros) après que le groupe industriel américain s'est engagé à céder une usine aux Etats-Unis.

* SIKA , spécialiste suisse de la chimie pour la construction, a fait état mardi d'une croissance de son chiffre d'affaires trimestriel de 20% au premier trimestre.

* GIVAUDAN , producteur de parfums et d'arômes, a confirmé mardi ses objectifs à moyen terme et prévoit de nouvelles augmentations de ses tarifs pour compenser la hausse des coûts des matières premières.

* PAGEGROUP a dit anticiper un bénéfice d'exploitation annuel supérieur aux attentes du marché, le cabinet de recrutement ayant publié un bénéfice en hausse de 43%au premier trimestre.

* STMICROELECTRONICS - Barclays abaisse sa recommandation à "pondération en ligne" contre "surpondérer" et son objectif de cours à 38 euros contre 65 euros.

* EURAZEO - Goldman Sachs entame le suivi de la valeur à "neutre".

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS. LE POINT SUR LES CHANGEMENTS DE RECOMMANDATIONS À PARIS (Rédigé par Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)