Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

PARIS, 28 mars (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme indiquent une ouverture sans grand changement :

* Le secteur européen de la technologie pourrait baisser à l'ouverture après une information du journal Nikkei selon laquelle Apple prévoit de réduire la production de ses iPhone et AirPods alors que la guerre en Ukraine et l'inflation commencent à peser sur la demande d'appareils électroniques grand public. AMS , INFINEON et STMICRO cèdent 1% en avant-Bourse.

* AXA - Le groupe a annoncé vendredi avoir cessé tout nouvel investissement dans des actifs russes et avoir pleinement appliqué toutes les sanctions internationales depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

* TOTALENERGIES ne fera pas de nouveaux investissements en Russie mais ne veut pas donner gratuitement aux Russes ses actifs existants, a déclaré samedi le PDG du groupe, Patrick Pouyanné, dans le cadre du Forum de Doha.

* La France prévoit, en partenariat avec notamment TotalEnergies et GRTGaz, la filiale d'ENGIE , d'installer un nouveau terminal d'importation de gaz naturel liquéfié (GNL) dans le port du Havre, a rapporté samedi le quotidien Les Echos, citant plusieurs sources.

* ORPEA - L'Etat, qui va déposer plainte contre le groupe d'Ehpad privés, demandera le remboursement de financements publics employés de manière irrégulière à hauteur de plusieurs dizaines de millions d'euros, a déclaré la ministre chargée de l'Autonomie, Brigitte Bourguignon, dans le Journal du dimanche.

* TELECOM ITALIA (TIM) - L'opérateur télécoms italien a déclaré lundi avoir reçu une proposition non contraignante de CVC Capital Partners pour une participation minoritaire dans sa branche de services aux entreprises, confirmant une information de Reuters samedi.

* ZURICH INSURANCE a retiré des réseaux sociaux son logo marqué d'un Z, cette lettre étant devenue en Russie une marque de soutien à l'invasion de l'Ukraine par Moscou.

* TED BAKER a annoncé lundi avoir rejeté deux propositions non-sollicitées et non-contraignantes du fonds Sycamore Partners Management concernant une offre de rachat du groupe britannique de prêt-à-porter.

* BOUYGUES - Morgan Stanley abaisse sa recommandation à "pondération en ligne" contre "surpondérer".

* VICAT - HSBC dégrade sa recommandation à "conserver" contre "acheter".

