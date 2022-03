Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

PARIS, 21 mars (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme indiquent une ouverture en ordre dispersé sur de faibles écarts :

* VALLOUREC a annoncé lundi la nomination au poste de président-directeur général de Philippe Guillemot, qui avait démissionné au début du mois de la direction générale du groupe de restauration collective Elior .

* STELLANTIS - L'agence de notation Standard & Poor's a relevé vendredi la note de crédit du constructeur automobile de "BBB-" à "BBB", en citant des performances annuelles supérieures aux attentes en matière de marges et de génération de flux de trésorerie disponible.

* RENAULT - Le principal constructeur automobile russe Avtovaz, contrôlé par le français Renault, a annoncé lundi qu'il interrompait partiellement sa production jusqu'au 25 mars en raison d'une pénurie de composants électroniques.

* ENGIE - Le gouvernement belge souhaite prolonger de dix ans, jusqu'en 2035, la durée de vie des réacteurs nucléaires de Doel 4 et Tihange 3 exploités par le groupe français, qui a promis d'apporter son concours à cette réflexion et demande un "partage des risques et opportunités".

* La compagnie aérienne Air France, du groupe AIR FRANCE-KLM , prépare une importante commande d'avions régionaux auprès d'Embraer pour sa filiale régionale Hop, a rapporté vendredi le journal Les Echos.

* FNAC-DARTY a conclu un partenariat avec Apple , via sa filiale WeFix, pour devenir le premier "réparateur tiers" pour iPhone, Apple Watch et iPad en France, a annoncé dimanche Enrique Martinez, le directeur général du groupe français dans une interview au 'JDD'.

* CREDIT SUISSE a annoncé lundi que son vice-président, Severin Schwan, ne se présenterait pas à sa réélection alors que les plus grands actionnaires de la banque suisse s'opposaient à la prolongation de son mandat.

* DEUTSCHE BANK - Le président du directoire Christian Sewing a demandé aux gouvernements à ne pas appliquer pour le moment de nouvelles sanctions contre la Russie, a-t-il dit dans une interview au Welt am Sonntag publiée samedi, ajoutant que les mesures punitives avaient également un effet négatif sur la banque allemande.

* Bristol Myers Squibb a attaqué en justice le laboratoire ASTRAZENECA qu'il accuse d'avoir violé les brevets sur l'Opdivo, l'un de ses principaux médicaments d'immunothérapie.

* NESTLÉ - Le président ukrainien Volodimir Zelensky a accusé vendredi certaines sociétés européennes de financer indirectement la guerre dans son pays en continuant à opérer en Russie, citant nommément Nestlé et Auchan .

* FERRARI - Charles Leclerc a remporté dimanche le Grand Prix de Bahreïn de Formule Un, offrant à la Scuderia sa première victoire depuis 2019.

* SAP a annoncé vendredi que son directeur financier, Luka Mucic, quitterait son poste à la fin du mois de mars 2023.

* TOTALENERGIES - HSBC dégrade sa recommandation à "conserver" contre "acheter".

* ENI - HSBC relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver".

* ESSILORLUXOTTICA - HSBC relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver".

(Rédigé par Claude Chendjou, Jean-Stéphane Brosse et Laetitia Volga)