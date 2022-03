Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

PARIS, 15 mars (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

* TOTALENERGIES - Greenpeace France et Les Amis de la Terre France ont adressé lundi un courrier au pétrolier pour le mettre en demeure de cesser ses activités en Russie à la suite de l'invasion de l'Ukraine, sous peine de poursuites judiciaires, sur le fondement notamment de la loi française relative au devoir de vigilance des multinationales.

* SOLVAY a annoncé mardi son intention de se scinder d'ici la fin 2023 en deux sociétés indépendantes cotées, l'une dédiée à la chimie essentielle et l'autre aux matériaux et solutions de spécialités.

* ACCOR a déclaré prévoir d'ouvrir plus de 300 adresses cette année.

* VOLKSWAGEN a annoncé mardi avoir vendu deux millions de véhicules de moins que prévu en 2021 en raison des pénuries de semi-conducteurs et averti que la persistance des goulets d'étranglement, la hausse des prix des matières premières et le conflit entre la Russie et l'Ukraine pourrait freiner sa croissance cette année.

* RWE - Le premier producteur d'électricité allemand a averti mardi qu'une escalade de la guerre en Ukraine pourrait avoir d'importantes répercussions sur ses activités tout en assurant que la situation restait gérable à ce stade.

* FRAPORT - L'action de l'exploitant allemand d'aéroports perd 4,7% dans les échanges en avant-Bourse après avoir présenté des prévisions 2022 inférieures aux attentes.

* GENERALI - L'assureur italien a publié mardi le meilleur bénéfice d'exploitation annuel de son histoire à 5,9 milliards d'euros, un résultat supérieur à son consensus interne.

* NEOEN - Le groupe d'énergies renouvelables a annoncé lundi avoir décidé de renouveler par anticipation le mandat de son PDG Xavier Barbaro après avoir fait état d'un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) en hausse de 11% au titre de 2021, conforme à ses objectifs, tandis que celui de l'exercice 2022 est attendu dans une croissance comprise entre 20% et 25%.

