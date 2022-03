Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

PARIS, 10 mars (Reuters) - Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme indiquent une ouverture en légère hausse :

* AIR FRANCE-KLM - Un porte-parole a annoncé jeudi qu'Air-France KLM, Delta et Virgin Atlantic étaient déterminés à forger des liens plus étroits avec la direction de la nouvelle Alitalia. Le journal La Repubblica a rapporté plus tôt qu'Air France-KLM, Delta et un fonds international étaient intéressés par la prise d'une participation majoritaire dans ITA Airways.

* VIVENDI a annoncé mercredi avoir inscrit une charge de 728 millions d'euros liée à la dépréciation de sa participation dans TELECOM ITALIA dans ses comptes 2021 mais son bénéfice d'exploitation ajusté annuel a plus que doublé par rapport à 2020.

* ALSTOM a annoncé mercredi avoir remporté un contrat de 355 millions d'euros au Chili pour un système de signalisation, ainsi que 37 rames Metropolis et 20 ans de maintenance.

* JCDECAUX a publié jeudi des résultats annuels en hausse avec une croissance organique de son chiffre d'affaire de 18,5%, à 2,74 milliards d'euros, et table pour le premier trimestre sur une croissance organique du chiffre d'affaires supérieure à 40%.

* MAISONS DU MONDE a annoncé jeudi des ventes annuelles en augmentation à 1,31 milliard d'euros et table pour 2022 sur une croissance des ventes positive, sans donner plus de précision par manque de visibilité.

* EURAZEO a annoncé jeudi un résultat net part du groupe au niveau record de 1,58 milliard d'euros en 2021, contre 36 millions en 2020, et proposer une augmentation de 16,7% du dividende ordinaire à 1,75 euro.

* TIKEHAU CAPITAL a fait état mercredi d'un résultat opérationnel de l'activité de gestion d'actifs en hausse à 114 millions d'euros en 2021 et a dit être bien positionné pour faire face aux incertitudes liées la situation géopolitique actuelle.

* SMCP - Le propriétaire des marques Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac a annoncé mercredi la suspension de ses livraisons vers la Russie. La société a par ailleurs fait état d'un résultat net part du groupe de 23,6 millions d'euros en 2021 contre une perte de 102,2 millions d'euros il y a un an.

* DEUTSCHE BANK a annoncé mercredi soir que son exposition aux marchés russe et ukrainien représentait 1,4 milliard d'euros, soit 0,3% de ses encours globaux, en précisant avoir encore réduit son exposition à la Russie depuis deux semaines.

* CREDIT SUISSE a chiffré jeudi à 848 millions de francs suisses (827 millions d'euros) son exposition de crédit nette à la Russie et dit détenir des actifs nets de 195 millions de francs dans des filiales russes. Par ailleurs, selon le rapport annuel du groupe, Credit Suisse a réduit de 64% les bonus de ses cadres dirigeants l'an dernier.

* RIO TINTO est devenu jeudi le premier grand groupe minier à annoncer mettre un terme à toutes ses relations commerciales avec des entreprises russes après l'invasion de l'Ukraine par Moscou.

* BAYER a annoncé jeudi la vente de son activité professionnelle Environmental Science au fonds Cinven pour un montant de 2,6 milliards de dollars (2,35 milliards d'euros), dans le but de se concentrer sur ses activités agricoles.

* HUGO BOSS a annoncé qu'il s'attendait à enregistrer une augmentation de ses ventes et de son bénéfice en 2022, malgré l'arrêt temporaire de ses activités en Russie. * ENI a suspendu l'achat de pétrole à la Russie à la suite à son invasion de l'Ukraine et dit suivre de près l'évolution de la situation en ce qui concerne l'approvisionnement en gaz.

* CARLSBERG a suspendu ses prévisions mercredi soir en raison de l'incertitude concernant l'important marché russe et a déclaré avoir entamé une révision stratégique de ses activités dans le pays.

* VOLKSWAGEN - Le président du directoire Herbert Diess a averti dans une interview au Financial Times qu'une guerre prolongée en Ukraine risquait d'être "bien pire" pour l'économie des régions européennes que la pandémie de COVID-19.

* BOOHOO a confirmé sa prévision annuelle de bénéfice malgré le ralentissement de la croissance de son chiffre d'affaires trimestriel.

* ICADE - Barclays relève sa recommandation à "surpondérer" contre "sous-pondérer".

