Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

PARIS, 18 janvier (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

* EDF - Moody's et S&P Global Ratings ont annoncé lundi soir placer leur note de crédit du groupe sous surveillance en vue d'un possible abaissement et Fitch Ratings a ramené sa note à BBB+ contre A-. Par ailleurs, dans un message aux cadres du groupe, son PDG dit prévoir de présenter d'ici un mois des mesures pour renforcer son bilan et "protéger ses intérêts".

* ADP - L'exploitant d'aéroports a annoncé lundi soir une hausse de 37,2% de son trafic en 2021, soit 43,4 millions de passagers supplémentaires accueillis par rapport à 2020 dans l'ensemble de son réseau, un trafic qui reste très inférieur à celui de 2019.

* SODEXO - Le fonds de capital-investissement Bain Capital envisage une prise de participation dans l'activité avantages et récompenses de Sodexo, la société étant à la recherche d'investisseurs qui pourraient aider à financer le redressement du groupe, ont déclaré des sources à Reuters.

* AIR FRANCE-KLM , AIRBUS - Le groupe franco-néerlandais de transport aérien a annoncé lundi soir que la compagnie Air France proposerait une liaison vers le Québec à l'été 2022, sa quatrième destination au Canada, via trois vols par semaine sur des Airbus A330-200.

* SMCP - Le groupe a annoncé lundi soir la nomination de Christophe Cuvillier, ancien président d'UNIBAIL RODAMCO , au poste de président de son conseil d'administration.

* RIO TINTO a déclaré mardi prévoir des livraisons de minerai de fer légèrement inférieures aux attentes pour 2022.

* ATLANTIA a annoncé lundi soir le rachat à SIEMENS de Yunex Traffic, société spécialisée dans les services aux infrastructures routières, pour 950 millions d'euros.

* HUGO BOSS gagne 2,8% dans les échanges en avant-Bourse selon le courtier Lang & Schwarz après la publication de résultats annuels non-audités supérieurs à ses prévisions.

* LINDT & SPRÜNGLI a confirmé mardi sa prévision de marge 2021 et dit prévoir pour cette année une progression de 5% à 7% de son chiffre d'affaires après une croissance organique de 13,3% l'an dernier.

