Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

PARIS, 17 janvier (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme indiquent une ouverture en hausse:

* RENAULT a fait état lundi d'une troisième année consécutive de baisse de ses ventes mondiales en volume en 2021, à cause des pénuries de puces et de ses difficultés en Chine et en Corée du Sud.

* GLAXOSMITHKLINE , UNILEVER - Le groupe pharmaceutique britannique a rejeté samedi une offre de 50 milliards de livres sterling (60 milliards d'euros) d'Unilever sur sa branche grand public car elle "sous-évalue fondamentalement" l'activité qu'il compte toujours scinder du reste du groupe. Une telle opération, qui constituerait la plus grosse à l'échelle mondiale depuis le début de la pandémie, transformerait Unilever en un géant des produits de beauté et de soin, à l'assaut direct de leaders comme Estee Lauder et L'Oréal. Bernstein a abaissé sa recommandation sur Unilever à "sous-performance" et Barclays à "pondération en ligne".

* CREDIT SUISSE - Le président du groupe, Antonio Horta-Osorio, a démissionné après avoir enfreint les règles de quarantaine liées à l'épidémie de COVID-19, a annoncé lundi la banque, soulevant des questions sur sa nouvelle stratégie, alors qu'elle est fragilisée par une série de revers et de scandales.

* BBVA prévoit de distribuer plus de 7 milliards d'euros à ses actionnaires en 2021 et 2022, soit environ un cinquième de sa capitalisation boursière actuelle, a déclaré lundi le président de la banque espagnol, Carlos Torres.

* VOLKSWAGEN pourrait réduire sa participation dans sa division liée aux batteries, qui pourrait faire l'objet d'une introduction en Bourse, a déclaré Thomas Schmall, membre du directoire en charge de cette activité, au Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

* ENI - Le fonds d'investissement Sixth Street Partners est en discussions avancées pour acheter une participation minoritaire dans la filiale de production d'électricité Enipower du groupe italien Eni, ont déclaré vendredi trois sources à Reuters.

* TOTALENERGIES a annoncé avoir signé un accord pour céder, conjointement avec Inpex, la société Angola Block 14 B.V. à la société angolaise Somoil.

* TELENOR a annoncé lundi qu'il allait vendre sa participation de 51% dans Wave Money, un fournisseur de services de paiement numérique au Myanmar, pour 53 millions de dollars (46,4 millions d'euros) à une filiale de Yoma Strategic .

* LEGRAND - Morgan Stanley abaisse sa recommandation à "pondération en ligne" contre "surpondérer"

* EDF - HSBC abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter"

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: LES CHANGEMENTS DE RECOMMANDATIONS À PARIS: (Rédigé par Laetitia Volga et Gilles Guillaume)