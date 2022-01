Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

PARIS, 11 janvier (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme indiquent une ouverture en hausse :

* TECHNIPFMC a annoncé lundi son intention de sortir de la cote parisienne à la suite de la scission de Technip Energies. Son dernier jour de cotation sur Euronext est le 17 février.

* TECHNIP ENERGIES a annoncé mardi qu'il allait racheter 1,8 million de ses propres actions auprès de TechnipFMC, qui a indiqué lundi soir la cession de 9 millions d'actions pour 118,4 millions d'euros.

* VEOLIA - Le groupe de gestion de l'eau et des déchets a annoncé lundi avoir décidé de séparer les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général à partir du 1er juillet 2022, ce qui permettra à Estelle Brachlianoff de devenir DG et à Antoine Frérot de conserver seulement la présidence.

* AIRBUS - L'avionneur européen a annoncé lundi avoir livré 611 appareils en 2021 et avoir remporté 507 commandes nettes sur la même période. Airbus a aussi annoncé sa première commande de l'année, portant sur 22 exemplaires de la famille A220 pour le loueur américain Azorra Aviation.

* MERCIALYS - La foncière d'immobilier commercial a annoncé lundi avoir signé pour 96,6 millions d'euros d'engagements de vente au quatrième trimestre 2021, dont le magasin Monoprix Canebière (groupe Casino ), situé à Marseille.

* CREDIT AGRICOLE , BPER BANCA , CARIGE - Le fonds de garantie des dépôts bancaires en Italie a choisi BPER Banca pour négocier la vente de sa participation dans Carige, qu'il contrôle depuis son sauvetage en 2019.

* VOLKSWAGEN AG a annoncé qu'il allait probablement doubler ses ventes de voitures électriques ID cette année en Chine mais le constructeur automobile pourrait être freiné par la pénurie de puces. Le directeur financier du constructeur automobile a par ailleurs déclaré dans la presse qu'il s'attendait à ce que l'inflation diminue dans le courant de l'année mais qu'il n'y aurait pas d'amélioration significative de la pénurie de semi-conducteurs.

* DEUTSCHE BANK , COMMERZBANK - Le fonds d'investissement américain Cerberus, qui s'est prononcé par le passé en faveur d'une fusion de Deutsche Bank et de Commerzbank, a cédé lundi une grande partie de ses participations dans les deux principales banques allemandes.

* SIKA a fait état mardi d'une hausse de 17,3% de ses ventes en 2021, dopées par une série d'acquisitions et la reprise du secteur de la construction, pour atteindre 9,24 milliards de francs suisses (8,8 milliards d'euros), un niveau jamais atteint.

* DELIVERY HERO s'attend à ce que son activité de livraison de repas atteigne le seuil de rentabilité au second semestre à la faveur de l'augmentation de la demande.

* HELLOFRESH prend 4,8% en avant-Bourse à Francfort après l'annonce d'un programme de rachat d'actions pouvant atteindre 250 millions d'euros.

* PANDORA a annoncé lundi que ses résultats préliminaires montraient des ventes record au quatrième trimestre grâce à la vigueur du marché américain.

* Le groupe italien de services pétroliers SAIPEM a annoncé mardi avoir remporté deux contrats offshore en Australie et en Guyane pour un montant total de 1,1 milliard de dollars (970 millions d'euros).

* KERING - RBC classe Kering parmi ses valeurs préférées dans le secteur européen du luxe.

* SWATCH , MONCLER - RBC abaisse sa recommandation "sous-performance" contre "performance en ligne" pour les deux titres.

* ADIDAS - RBC relève sa recommandation à "surperformance". * APERAM - Deutsche Bank reprend la couverture du titre à "acheter".

* FDJ - Morgan Stanley abaisse sa recommandation à "sous-pondérer" contre "pondération en ligne".

(Laetitia Volga, édité par Nicolas Delame)