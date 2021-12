Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

PARIS, 28 décembre (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

* ELIOR , UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD , ACCOR - Le Premier ministre français, Jean Castex, a annoncé lundi soir une série de nouvelles mesures sanitaires qui s'appliqueront dès lundi prochain et pour trois semaines, parmi lesquelles figurent la limitation des rassemblements, le renforcement du télétravail et des restrictions sur la consommation de boissons et aliments dans certains lieux publics.

* CLARIANT a annoncé mardi qu'il allait racheter l'activité d'attapulgite aux Etats-Unis de son concurrent allemand BASF pour un montant de 60 millions de dollars (près de 53 millions d'euros).

* BMW - La Chine a supprimé les limitations aux investissements des constructeurs automobiles étrangers pour les véhicules de tourisme, a rapporté le journal nippon Nikkei, ajoutant que BMW pourrait augmenter sa participation dans une coentreprise détenue à 50% dans la province chinoise de Liaoning.

