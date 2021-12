Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

PARIS, 20 décembre (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :

* BNP PARIBAS a annoncé lundi avoir conclu un accord avec la Bank of Montreal pour la vente de sa filiale américaine, Bank of the West, pour une considération de prix totale de 16,3 milliards de dollars américains (environ 14,5 milliards d'euros) en numéraire.

* EUTELSAT a annoncé dimanche la nomination d'Eva Berneke comme directrice générale après la démission surprise en octobre de l'ancien DG Rodolphe Belmer pour prendre la tête d'Atos.

* LAGARDÈRE a annoncé lundi revoir en hausse ses perspectives de profitabilité de Lagardère Publishing pour 2021.

* UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD a annoncé lundi un accord pour la vente du centre commercial Solna Centrum, à Stockholm, pour environ 272 millions d'euros, ce qui représente une prime par rapport à la dernière valeur estimée.

* TOTALENERGIES a annoncé lundi qu'il allait développer une série de projets photovoltaïques et de stockage d'énergie en Nouvelle-Calédonie.

* SOLUTIONS 30 a annoncé lundi que Robert Ziegler, qui occupe le poste de Chief Transformation Officer, quittera ses fonctions le 31 décembre et que la poursuite du plan de transformation du groupe était confiée à Katarzyna Kuszewska.

* GLAXOSMITHKLINE a annoncé lundi avoir nommé Dave Lewis, ancien directeur général de Tesco , au poste de président non exécutif de son activité de soins de santé grand public qui devrait être scindée en 2022.

* ASTRAZENECA - La Food and Drug Administration américaine a approuvé le médicament Tezspire développé par AstraZeneca et Amgen pour le traitement de l'asthme sévère chez les plus de 12 ans, ont annoncé vendredi les deux groupes pharmaceutiques.

* NOVARTIS a annoncé lundi que son traitement par anticorps ligelizumab contre l'urticaire récurrent n'avait pas atteint l'objectif de supériorité par rapport au traitement standard omalizumab dans une étude de stade avancé.

* STANDARD CHARTERED - La Banque d'Angleterre a annoncé lundi qu'elle infligeait une amende de 46,55 millions de livres à Standard Chartered pour avoir mal communiqué sa position de liquidité à l'autorité de régulation et pour des défaillances dans ses contrôles.

* BE SEMICONDUCTOR a annoncé lundi avoir revu à la baisse ses perspectives de chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre en raison des inondations qui ont affecté son principal site de production en Malaisie.

* PRYSMIAN a remporté deux contrats d'une valeur totale d'environ 900 millions de dollars pour deux projets de parcs éoliens offshore aux États-Unis, a annoncé samedi le fabricant italien de câbles.

