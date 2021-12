Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe:

* RENAULT - Trois syndicats français du constructeur automobile doivent signer ce mardi le nouvel accord triennal prévoyant l'attribution de neuf nouveaux modèles aux usines du groupe en France en échange de concessions sur les effectifs et le temps de travail, ont dit à Reuters plusieurs sources syndicales, assurant une majorité au texte négocié depuis plusieurs mois.

* SAINT-GOBAIN - Le groupe de matériaux de construction a annoncé lundi avoir signé des accords en vue de la cession à Wolseley UK de trois de ses quatre dernières enseignes de distribution spécialisées en plomberie, chauffage et sanitaire au Royaume-Uni (Neville Lumb, DHS et Bassetts).

* UBISOFT - L'éditeur de jeux vidéo a annoncé lundi le départ de Virginie Haas, qui était depuis 16 mois "Chief Studios Operating Officer" du groupe, après avoir siégé trois ans à son conseil d'administration comme administratrice indépendante.

* LATÉCOÈRE - L'équipementier aéronautique a annoncé lundi le rachat de Malaga Aerospace, Defense & Electronics Systems, une société de fabrication de produits électroniques, spécialisée notamment dans les cartes de circuits imprimés, pour un montant non dévoilé.

* VIFOR PHARMA - L'australien CSL a annoncé qu'il allait racheter le groupe pharmaceutique suisse pour 167 francs suisses par action, soit un montant total de 10,9 milliards de francs (10,4 milliards d'euros environ).

* RENTOKIL - Le groupe britannique a annoncé mardi le rachat de son concurrent américain Terminix Global pour 6,7 milliards de dollars (5,9 milliards d'euros).

* OCADO a annoncé que la Commission commerciale internationale (ITC) avait rejeté la plainte du norvégien AutoStore Holding , qui l'accusait de violation de propriété intellectuelle.

* SPIE - J.P.Morgan reprend la couverture du titre à "surperformance", avec un objectif de cours de 27 euros.

* TELEPERFORMANCE - J.P.Morgan reprend la couverture du titre à "surperformance" avec un objectif de cours de 440 euros.

