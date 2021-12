Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

PARIS, 13 décembre (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme suggèrent une ouverture en hausse :

* AIR FRANCE-KLM annonce lundi dans un communiqué avoir remboursé 500 millions euros de l'encours de quatre milliards d'euros du prêt garanti par l'Etat français (PGE) obtenu pour faire face aux retombées de la pandémie de COVID-19 et avoir négocié un report de l'échéance finale de 2023 à 2025.

* SANOFI a annoncé lundi des résultats positifs de phase III relatives au médicament Dupixent chez les enfants de 6 mois à 5 ans atteints de dermatite atopique modérée à sévère.

* ASTRAZENECA - La Haute Autorité de santé (HAS) française a donné vendredi son feu vert à l'utilisation du traitement antiviral Evusheld du laboratoire britannique pour des patients à très haut risque de forme sévère de COVID-19.

* DANONE - Le groupe agroalimentaire a annoncé vendredi la cooptation de Valérie Chapoulaud-Floquet comme administratrice en remplacement d'Isabelle Seillier.

* ERAMET - Le "non" à l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie l'a emporté à une écrasante majorité lors du référendum organisé dimanche dans ce territoire français du Pacifique, une consultation toutefois marquée par une forte abstention après l'appel au boycott des partis indépendantistes.

* LAGARDERE rendra, le moment venu, un avis motivé sur le projet d'offre de VIVENDI , a indiqué vendredi le groupe de médias, d'édition et de distribution spécialisée, après avoir pris acte de l'accélération du processus d'acquisition par Vivendi de la participation détenue par le fonds Amber Capital.

* CREDIT SUISSE a annoncé lundi un vaste remaniement de son conseil d'administration avec notamment la nomination de Francesco De Ferrari au poste de directeur général de l'activité de gestion de fortune.

* UNICREDIT pourrait envisager des rapprochements avec d'autres institutions en Italie et à l'étranger mais n'est pas intéressé par l'assureur GENERALI ou son principal actionnaire MEDIOBANCA , a déclaré l'administrateur délégué Andrea Orcel au quotidien Il Sole 24 Ore.

* VIFOR PHARMA - Le géant australien de la biopharmacie CSL a confirmé lundi qu'il était en discussions pour racheter le fabricant suisse de médicaments Vifor dans le cadre d'une opération estimée par la presse à environ 10 milliards de dollars australiens (6,35 milliards d'euros).

* NORSK HYDRO a revu en hausse ses ambitions en matière de réduction des coûts pour les années à venir et prévoit de verser un dividende plus important pour 2021 grâce à la hausse du bénéfice.

* MERCIALYS - Goldman Sachs relève sa recommandation à "acheter" contre "neutre".

* ARKEMA - Morgan Stanley abaisse sa recommandation à "sous-pondérer" contre "pondération en ligne".

* SOLVAY - Morgan Stanley abaisse sa recommandation à "pondération en ligne" contre "surpondérer".

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Rédigé par Claude Chendjou et Laetitia Volga, édité par Sophie Louet)