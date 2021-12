Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

PARIS, 9 décembre (Reuters) - Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe:

* VIVENDI a annoncé jeudi qu'il allait acquérir a participation d'Amber Capital dans LAGARDÈRE dans les prochains jours et qu'il prévoyait de déposer une offre publique d'achat sur Lagardère au prix de 24,10 euros par action. Par ailleurs, Lagardère a annoncé avoir remboursé par anticipation l'intégralité des 465 millions d'euros de son prêt garanti par l'État.

* INTERPARFUMS a annoncé jeudi un relèvement de ses objectifs 2021 et maintenu ses objectifs 2022.

* ARAMIS GROUP a relevé ses objectifs 2022, disant tabler désormais sur une croissance de plus de 45% de ses volumes de livraisons, contre plus de 30% auparavant, et un chiffre d'affaires de plus de 1,6 milliard d'euros contre plus de 1,5 milliard.

* ASTRAZENECA - Le régulateur américain des médicaments aux Etats-Unis a approuvé l'utilisation en urgence du cocktail antiviral développé par AstraZeneca pour protéger contre une forme grave du COVID-19 les personnes immunodéprimées ou risquant de subir des effets secondaires graves en cas de vaccination.

* VOLKSWAGEN - Le conseil de surveillance du groupe automobile allemand se réunit ce jeudi et pourrait entre autres décider de l'avenir du président du directoire, Herbert Diess.

* ROLLS-ROYCE a annoncé s'attendre désormais à dégager sur 2021 un flux de trésorerie disponible supérieur à la prévision de deux milliards de livres sterling évoquée jusqu'à présent, grâce à la réduction de ses coûts et à la reprise du marché.

* GENERALI discute d'une augmentation de sa participation dans deux sociétés d'assurance en Inde, son partenaire local, Future Group, cherchant à se désengager, a-t-on appris de trois sources proches des discussions.

* DANONE - RBC a relevé sa recommandation à "performance du secteur" contre "sous-performance".

