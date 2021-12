Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

PARIS, 8 décembre (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme indiquent une ouverture stable :

* L'ORÉAL a annoncé mardi que son conseil d'administration avait approuvé un accord conclu avec NESTLÉ pour le rachat par le groupe de cosmétiques de 4% de ses actions propres pour un montant de 8,9 milliards d'euros.

* AIRBUS a annoncé mardi avoir remporté 368 commandes nettes entre janvier et novembre et avoir livré 518 appareils au cours de cette période. et

* STELLANTIS - Carlos Tavares, le directeur général de Stellantis, a annoncé mardi que le constructeur franco-italo-américain présenterait son plan strategique long terme le 1er mars 2022 après avoir dévoilé ses ambitions pour d'ici 2026.

* UNIVERSAL MUSIC GROUP - Euronext a annoncé mardi l'intégration d'UMG dans l'indice AEX de la Bourse d'Amsterdam à partir du lundi 20 décembre.

* GETLINK a annoncé mercredi que le trafic des navettes camions avait baissé de 10% en novembre par rapport à l'an dernier mais que le trafic pour les navettes passagers avait bondi de 89% le mois dernier.

* SMCP a annoncé mercredi convoquer une assemblée générale le 14 janvier sur la composition de son conseil d'administration. * VALNEVA a annoncé mercredi la signature d'un accord d'achat anticipé avec Bahreïn pour son vaccin inactivé contre le COVID-19.

* QUADIENT a annoncé mardi revoir en baisse ses objectifs annuels de croissance organique de chiffre d'affaires et d'Ebit courant pour tenir compte des tensions sur la chaine d'approvisionnement. (Le communiqué: https://bit.ly/3GsL4TT) * TUI a fait état mercredi d'une perte annuelle de plus de 2 milliards d'euros, mais le groupe de tourisme a dit s'attendre à ce que les réservations l'été prochain retrouvent leurs niveaux d'avant la pandémie.

* BP a annoncé mardi le rachat d'AMPLY Power, spécialisé dans la recharge de véhicules électriques, pour une montant non dévoilé.

* SOCIETE GENERALE - Barclays relève sa recommandation à "surpondérer" contre "pondération en ligne"

* AIR LIQUIDE - HSBC abaisse sa recommandation à "converser" contre "acheter".

* TECHNIPFMC - Jefferies relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver".

* SOITEC , INFINEON - J.P. Morgan abaisse sa recommandation à "neutre" contre "surpondérer" sur les deux valeurs.

* ATOS - Morgan Stanley abaisse sa recommandation à "sous-pondérer" contre "pondération en ligne".

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: LE POINT SUR LES CHANGEMENTS DE RECOMMANDATIONS À PARIS: (Rédigé par Claude Chendjou et Laetitia Volga, édité par Jean Terzian et Blandine Hénault)