Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

PARIS, 2 décembre (Reuters) - Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme indiquent une ouverture en baisse :

* SAFRAN a dévoilé jeudi de nouveaux objectifs à moyen terme, disant tabler sur un taux de croissance organique annuel du chiffre d'affaires de plus de 10% sur la période 2021-2025 à la faveur notamment de la reprise des activités de service.

* AIR FRANCE-KLM envisage de reporter son augmentation de capital en raison des restrictions de voyages imposées à travers le monde afin d'empêcher la propagation du variant Omicron du coronavirus, a appris Reuters mercredi de deux personnes au fait de la question.

* Le SECTEUR TECHNOLOGIQUE EUROPÉEN pourrait reculer après une information de Bloomberg selon laquelle Apple a informé ses fournisseurs que la demande pour l'iPhone 13 a ralenti.

* HERMES va intégrer l'indice Eurostoxx 50 le 20 décembre au détriment d'UMG . DASSAULT AVIATION et CARNIVAL sortiront du Stoxx 600 tandis que CNP ASSURANCES y fera son entrée.

* EDF a annoncé mercredi la signature de plusieurs accords de coopération industrielle impliquant des partenaires tchèques, polonais, indiens, saoudiens et français à l'occasion du World nuclear exhibition. EDF et Westinghouse ont par ailleurs signé un accord pour produire du Cobalt-60 à usage médical.

* DANONE - La société Artisan Partners a franchi le seuil des 5% des droits de vote dans le capital de Danone, selon un avis publié mercredi par l'Autorité des marchés financiers (AMF).

* TIKEHAU , EURAZEO - Le groupe français de gestion d'actifs a annoncé mercredi le lancement de la cession de sa participation résiduelle, environ 2,16%, dans Eurazeo, à l'issue de laquelle il ne détiendra plus aucune action de la société d'investissement.

* WENDEL a annoncé jeudi intensifier sa recherche d'investissement.

* UNICREDIT envisage de supprimer environ 3.000 emplois via des départs volontaires dans le cadre d'un nouveau plan stratégique qui sera présenté le 9 décembre, a-t-on appris mercredi de deux sources proches du dossier.

* NOVARTIS prévoit de générer une croissance annuelle de son chiffre d'affaires de 4% ou plus jusqu'en 2026, grâce aux ventes de ses traitements, dont le Cosentyx, un médicament pour l'arthrite et le psoriasis, a annoncé jeudi le laboratoire suisse.

* THYSSENKRUPP a annoncé jeudi prévoir des marges ajustées à moyen terme de 4% à 6% à mesure que son programme de restructuration avance, ajoutant qu'il étudiait des options pour ses divisions dans les systèmes marins, le ciment et produits chimiques.

* GSK - L'autorité britannique de réglementation des médicaments a approuvé jeudi le traitement contre le COVID-19 à base d'anticorps développé par GSK et Vir Biotechnology . Le laboratoire britannique a déclaré qu'une analyse préliminaire avait montré l'efficacité de ce traitement sur le variant Omicron du coronavirus.

* DECHRA PHARMACEUTICALS et ELECTROCOMPONENTS vont entrer dans l'indice britannique Footsie 100 le 20 décembre, à la place de JOHNSON MATTHEY et de DARKTRACE qui vont en sortir, a déclaré le gestionnaire des indices du London Stock Exchange.

* VALEO - Barclays relève sa recommandation à "surpondérer" contre "pondération en ligne".

* MICHELIN - Barclays abaisse son conseil à "pondération en ligne" contre "surpondérer".

* CONTINENTAL - Barclays abaisse son conseil à "sous-pondérer" contre "pondération en ligne".

* EUROFINS SCIENTIFIC - Goldman Sachs abaisse sa recommandation à "neutre" contre "acheter".

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: LE POINT SUR LES CHANGEMENTS DE RECOMMANDATIONS À PARIS: (Rédigé par Claude Chendjou et Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault et Jean-Michel Bélot)