Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

PARIS, 1er décembre (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* SANOFI a confirmé mercredi ses prévisions de ventes à moyen terme pour son activité Vaccins et a annoncé un accord pour le rachat de la société autrichienne de biotechnologie Origimm Biotechnology, qui lui permettra notamment de développer un candidat-vaccin contre l'acné.

* STELLANTIS , RENAULT - Les immatriculations de voitures neuves en France ont diminué de 3,21% en rythme annuel en novembre, selon les données communiquées mercredi par la Plateforme automobile (PFA).

* EDF et VEOLIA ont annoncé mardi la création d'une coentreprise baptisée Waste2Glass, destinée au développement de solutions innovantes de traitement des déchets radioactifs.

* SOITEC a fait état mardi d'un chiffre d'affaires en hausse de 53% au titre du premier semestre de son exercice 2021-2022 et d'un résultat opérationnel courant plus que doublé. Le spécialiste des matériaux semi-conducteurs a par ailleurs annoncé le rachat, pour un montant non dévoilé, de NOVASiC afin de se renforcer sur les marchés de l'automobile et de l'industrie.

* OVH - EDF Renouvelables a choisi de confier l'hébergement d'une partie de ses données numériques à OVHcloud.

* ALSTOM a annoncé mardi la signature d'un contrat d'environ 118 millions d'euros avec Metrolinx, en Ontario, au Canada, pour la révision de 94 voitures de train de banlieue.

* UBS a annoncé mercredi la nomination de Sarah Youngwood au poste de directrice financière à partir de mai à la suite de la démission de Kirt Gardner.

* HUSQVARNA , numéro un mondial des outils de jardin motorisés, a annoncé mardi soir relever ses prévisions annuelles de croissance organique de chiffre d'affaires et de marge d'exploitation.

* ENI - Berenberg relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver". * DIAGEO - Société générale relève sa recommandation à "acheter" contre "vendre".

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Rédigé par Claude Chendjou et Laetitia Volga, édité par Sophie Louet et Blandine Hénault)