Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme sur les indices de référence pointent vers une ouverture prudente :

* LAGARDÈRE - Le concert composé d'Arnaud Lagardère et Bernard Arnault, via ses sociétés Groupe Arnault et Financière Agache, a franchi en hausse le seuil de 15% du capital du groupe Lagardère, déclare l'Autorité des marchés financiers (AMF) dans un avis publié mardi.

* UNICREDIT a déclaré mardi avoir nommé l'ex-ministre italien de l'Economie Pier Carlo Padoan au poste d'administrateur non exécutif avant qu'il ne prenne la présidence de la banque dans quelques mois pour un mandat allant de 2021 à 2023.

* L'OREAL devrait nommer mercredi Nicolas Hiéronimus au poste de directeur général en remplacement de Jean-Paul Agon, qui restera président du groupe de cosmétiques, rapporte mardi le Figaro.

* AIRBUS a annoncé mercredi avoir été sélectionné par l'Agence spatiale européenne (ESA) pour le premier retour sur Terre d'échantillons prélevés sur la planète Mars. Le contrat porte sur un montant de 491 millions d'euros.

* VIVENDI - Tencent entend porter de 10% à 20% sa participation dans Universal Music Group (IMG), propriété de Vivendi, selon Bloomberg.

* EASYJET a annoncé mercredi que son nouveau directeur financier, Kenton Jarvis, prendrait ses fonctions le 3 février.

* EUROPCAR MOBILITY GROUP a annoncé mercredi avoir obtenu l'obtention de l'accord de la majorité requise des porteurs d'obligations senior et d'obligations senior garanties dans le cadre de la restructuration de sa dette.

* COVESTRO - Le groupe chimique allemand veut lever 450 millions d'euros par le biais d'une augmentation de capital dans le but de refinancer en partie l'achat le mois dernier d'une activité de son homologue néerlandais DSM pour 1,6 milliard d'euros.

* TOMTOM a publié mercredi un chiffre d'affaires en augmentation de 20% et une perte nette de 67 millions d'euros au titre du troisième trimestre. Le groupe a annoncé qu'un environnement économique incertain ne lui permettait pas de reprendre son programme de rachat d'actions.

* ASML a dit mercredi anticiper un chiffre d'affaires 2020 d'au moins 13,3 milliards d'euros.

* JUST EAT TAKEAWAY.COM a annoncé mercredi des commandes en hausse de 46% au troisième trimestre grâce à la persistance des mesures limitant les déplacements.

* VIRBAC a annoncé mardi la nomination de Sébastien Huron au poste de directeur général.

* ACCOR - Deutsche Bank abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter".

* ENGIE - Deutsche Bank reprend le suivi de la valeur avec une recommendation à?"conserver" et un objectif de cours à 13 euros.

(Service Marchés)