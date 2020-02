Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe où un rebond est attendu à l'ouverture après la chute de la veille :

* NATIXIS, COFACE a annoncé mardi la cession de 29,5% du capital de Coface au prix de 10,70 euros par action, ce qui représente une décote de près de 6% par rapport au cours de clôture de lundi soir. Natixis conservera 12,2% du capital de l'assureur-crédit. Cette annonce intervient alors que Coface a dévoilé mardi son nouveau plan stratégique à horizon 2023.

* RENAULT a annoncé lundi s'être constitué partie civile et se réserver la possibilité de solliciter des dommages et intérêts après l'ouverture d'une information judiciaire visant entre autres Carlos Ghosn sur l'organisation de deux soirées au château de Versailles.

* PRUDENTIAL - Third Point, le fonds de Daniel Loeb, a annoncé avoir pris une participation de plus de 2 milliards de dollars dans Prudential, soit un peu moins de 5% du capital, et a exhorté l'assureur britannique à se scinder en deux entités.

* EDF - Goldman Sachs a relevé sa recommandation sur la valeur à "achat" contre "neutre".