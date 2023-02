Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe : * CARREFOUR a dit mardi aborder 2023 avec confiance après avoir fait état d'une croissance record de son cash-flow libre net à 1,26 milliard d'euros et d'une nouvelle hausse de son bénéfice opérationnel en 2022 en dépit de l'inflation. * KERING a fait état mercredi d'un recul de 7% à données comparables de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, les restrictions sanitaires en Chine liées au COVID-19 ayant fortement pesé sur sa marque phare Gucci. * LVMH - L'artiste américain Pharrell Williams a été nommé mardi directeur artistique des collections masculines chez Louis Vuitton, l'une des marques du groupe français de luxe LVMH. Par ailleurs, la marque devrait augmenter ses prix en Chine jusqu'à 20%, selon les prédictions des utilisateurs de la plate-forme de commerce en ligne chinoise Xiaohongshu. * LA FRANÇAISE DES JEUX (FDJ) a publié mercredi un chiffre d’affaires 2022 en hausse de 9% à 2,5 milliards d'euros et un Ebitda en progression de 13% à 590 millions d'euros. Le groupe a confirmé ses perspectives pour cette année et va verser aux actionnaires un dividende de 1,37 euro par action, en hausse de 10%. * VINCI a annoncé mardi anticiper un flux de trésorerie disponible compris entre 4,0 et 4,5 milliards d'euros cette année. * NEXANS a publié mercredi pour l'exercice 2022 un chiffre d'affaires de 6,75 milliards d'euros pour un Ebitda de 599 millions d'euros contre respectivement 6,05 milliards d'euros et 463 millions d'euros en 2021. Le groupe a dit prévoir pour cette année une génération de trésorerie normalisée entre 150 et 250 millions d'euros. * LEGRAND a annoncé mardi la signature d'un contrat avec un prestataire de services pour un rachat d'actions d'un maximum de 515.000 titres, soit environ 0,19% du capital du groupe. * JCDECAUX a annoncé mardi une extension de son partenariat avec l'aéroport international Kempegowda de Bangalore, en Inde, pour une durée de 12 ans. * VICAT a annoncé mardi anticiper un Ebitda 2023 en hausse, à un niveau au moins équivalent à celui enregistré en 2021, après une progression de celui-ci de 5,9% en 2022. * HEINEKEN - Le deuxième brasseur mondial a fait état mercredi d'un bénéfice 2022 supérieur aux attentes grâce à un solide redressement de ses activités en Asie et a réitéré sa prévision d'une hausse du bénéfice pour cette année. * TELECOM ITALIA (TIM) a fait état mardi d'un Ebitda en baisse de 10,6% à 5 milliards d'euros sur l'exercice annuel clos au 31 décembre, contre 4,98 milliards d'euros prévus dans le consensus fourni par le groupe télécoms. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault et Matthieu Protard)