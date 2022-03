Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

PARIS, 23 mars (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* TOTALENERGIES - Le groupe a annoncé mardi qu'il mettait fin à ses achats de pétrole et produits pétroliers en provenance de Russie et qu'il engageait la suspension progressive de ses activités en Russie en veillant à la sécurité de son personnel, au plus tard à la fin de l'année 2022.

* CRÉDIT AGRICOLE - La banque a dit mardi avoir cessé tout nouveau financement à des entreprises russes et toute activité commerciale en Russie depuis le début de l'invasion de l'Ukraine le 24 février dernier.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)