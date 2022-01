Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

PARIS, 17 janvier (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :

* GLAXOSMITHKLINE , UNILEVER . Le groupe pharmaceutique britannique a rejeté samedi une offre de 50 milliards de livres sterling (60 milliards d'euros) d'Unilever sur sa branche grand public car elle "sous-évalue fondamentalement" l'activité qu'il compte toujours scinder du reste du groupe. Une telle opération, qui constituerait la plus grosse à l'échelle mondiale depuis le début de la pandémie, transformerait Unilever en un géant des produits de beauté et de soin, à l'assaut direct de leaders comme Estee Lauder et L'Oréal.

* CREDIT SUISSE - Le président du groupe, Antonio Horta-Osorio, a démissionné après avoir enfreint les règles de quarantaine liées à l'épidémie de COVID-19, a annoncé lundi la banque, soulevant des questions sur sa nouvelle stratégie, alors qu'elle est fragilisée par une série de revers et de scandales.

* VOLKSWAGEN pourrait réduire sa participation dans sa division liée aux batteries, qui pourrait faire l'objet d'une introduction en Bourse, a déclaré Thomas Schmall, membre du directoire en charge de cette activité, au Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

* ENI - Le fonds d'investissement Sixth Street Partners est en discussions avancées pour acheter une participation minoritaire dans la filiale de production d'électricité Enipower du groupe italien Eni, ont déclaré vendredi trois sources à Reuters.