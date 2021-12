Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

PARIS, 10 décembre (Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* KERING - Le Conseil d'administration du groupe de luxe a décidé jeudi le versement d'un acompte sur dividende au titre de l'exercice 2021, dont le montant a été fixé à 3,50 euros par action.

* ALD , la filiale de location et de gestion de flottes automobiles de Société générale , et OVHcloud , le groupe d'informatique en ligne, vont faire leur entrée dans l'indice SBF 120 le 20 décembre tandis que la société biopharmaceutique DBV Technologies va en sortir, a annoncé jeudi Euronext.

* KORIAN - L'exploitant de maisons des retraites et gérant de nombreux Ehpad a annoncé jeudi le lancement d'un programme de rachat d'actions pour un montant maximum de 50 millions d'euros, qui intègre une composante ESG (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance).

