Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

PARIS, 6 décembre (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme indiquent une ouverture en hausse :

* SAINT-GOBAIN a annoncé lundi avoir signé un accord pour acquérir GCP Applied Technologies pour une valeur d'entreprise d'environ 2,3 milliards de dollars (2,04 milliards d'euros).

* SAFRAN - Un accord d'un montant de 4 milliards de dollars a été conclu entre la compagnie aérienne saoudienne Flynas et CFM, coentreprise de Safran et General Electric , portant sur l'entretien des moteurs LEAP-1A, annonce samedi un communiqué. * RENAULT - Le nombre de suppressions de postes en France envisagées par le constructeur automobile pour la période 2022-2024 a été revu en baisse à 1.700 contre 2.000 prévus initialement, rapporte le quotidien Les Echos lundi sur son site.

* AIRBUS - Saudi Arabian Military Industries (Sami), consortium d'Etat des industries militaires d'Arabie saoudite, a annoncé samedi, en marge de la visite d'Emmanuel Macron, la signature d'un accord avec Airbus pour la création d'une coentreprise spécialisée dans la maintenance de l'aéronautique militaire.

* CRÉDIT AGRICOLE - Crédit agricole Assurances a annoncé vendredi avoir signé un accord avec la société italienne de production d'énergie Edison pour prendre une participation de 49% dans Edison Renewables, plate-forme d'Edison spécialisée dans les énergies renouvelables.

* VIVENDI , premier actionnaire de TELECOM ITALIA (TIM), est prêt à discuter avec Rome d'une prise de contrôle du réseau fixe de l'opérateur italien, a déclaré dimanche à Reuters un représentant du groupe français.

* ACEA et SUEZ ont annoncé lundi avoir conclu un partenariat pour la conception, le développement, la fabrication et la commercialisation d'un système de mesure de l'eau avancé en Italie et à l'international.

* CARMAT a annoncé vendredi suspendre temporairement l'implantation de son coeur artificiel après la découverte d'un problème de qualité sur certaines de ses prothèses.

* GAUSSIN a signé un contrat avec le groupe pétrolier Saudi Aramco lors de la visite d'Emmanuel Macron en Arabie saoudte. * Le président du directoire de DEUTSCHE POST , Frank Appel, est pressenti pour être nommé président du conseil de surveillance de DEUTSCHE TELEKOM , a rapporté samedi le journal Handelsblatt.

* INTERTRUST - Le groupe néerlandais de services financiers a accepté l'offre de rachat de CSC pour environ 1,8 milliard d'euros, ont annoncé les deux groupes lundi.

* TED BAKER a annoncé lundi le décès du président du conseil d'administration John Barton et que Helena Feltham, directrice au sein groupe de mode britannique, allait assurer l'intérim. * ORANGE - Credit Suisse abaisse sa recommandation à "neutre" contre "surperformance".

* BUREAU VERITAS - Barclays abaisse sa recommandation à "pondération en ligne" contre "surpondérer".

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Rédigé par Laetitia Volga, édité par Matthieu Protard)