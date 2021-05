Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme sur les indices de référence signalent une ouverture en hausse prudente :

* SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a publié jeudi des résultats trimestriels en net rebond et meilleurs qu'attendu grâce à la croissance de ses revenus, notamment dans les activités de marchés, à la maîtrise des charges et à la diminution du coût du risque.

* THALES a publié jeudi un chiffre d'affaires et des prises de commandes plus élevés que prévu au premier trimestre, renouant avec la croissance après la crise provoquée par le coronavirus.

* LEGRAND a annoncé jeudi un relèvement de ses objectifs financiers pour 2021 à la faveur d'un bon premier trimestre, qui a bénéficié de la demande des marchés résidentiels et des centres de données.

* ESSILORLUXOTTICA a publié jeudi un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 2% et dit viser des résultats annuels au moins égaux à ceux de 2019.

* ARCELORMITTAL, premier sidérurgiste mondial, a publié un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes et qualifié son début d'année de "très positif".

* AIR FRANCE-KLM - Le chiffre d'affaires n'a pas affiché au premier trimestre les signes du rebond de l'activité que la compagnie aérienne espère toujours constater durant l'été et la perte d'exploitation du groupe s'est creusée sur la période janvier-mars, montrent les résultats publiés jeudi.

* VOLKSWAGEN a relevé jeudi son objectif de marge d'exploitation annuelle en s'appuyant sur la hausse de la demande pour ses modèles les plus rentables sur les trois premiers mois de l'année.

* UNICREDIT a publié jeudi un bénéfice net trimestriel nettement supérieur au attentes, posté par les revenus de ses activités de marché.

* ACCOR compte retrouver ses volumes d'activité de 2019 entre le dernier trimestre 2022 et le premier semestre 2023, a déclaré jeudi le PDG du groupe hôtelier, Sébastien Bazin.

* ARKEMA a dit jeudi viser pour cette année une progression d'environ 20% de l'Ebitda de sa branche de matériaux de spécialités à périmètre et taux de changes constants, une division qui a profité au premier trimestre d'une hausse des volumes.

* ELIS a confirmé mercredi ses perspectives annuelles malgré la baisse organique de 12,8% de son chiffre d'affaires du premier trimestre, à 658,2 millions d'euros.

* ING, la première banque néerlandaise, a publié jeudi un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes à 1,01 milliard d'euros grâce à la hausse des commissions et à la baisse des provisions.

* ANHEUSER-BUSCH INBEV, premier brasseur mondial, a annoncé jeudi que son directeur général depuis 15 ans, Carlos Brito, allait prendre sa retraite et laisser la place au patron de la division Amérique du Nord, Michel Doukeris, à compter du 1er juillet.

* CAIXABANK - Le bénéfice net de la banque espagnole, devenue en septembre dernier la plus grande banque du pays après l’acquisition de Bankia, a atteint 514 millions d'euros au premier trimestre, au-delà des attentes des analystes qui tablaient un moyenne sur un profit de 342 millions d'euros.

* CARREFOUR a annoncé jeudi le lancement de son programme de rachat d'actions pour 500 millions d'euros.

* GETLINK a annoncé jeudi avoir transporté en avril 113.089 camions, soit une hausse de 42% par rapport à avril 2020

* HEIDELBERGCEMENT a maintenu mercredi ses perspectives de chiffre d'affaires et de bénéfice d'exploitation pour 2021, les divers plans de relance adoptés dans le monde devant selon le numéro deux mondial de la production de ciment dynamiser l'activité de construction.

* DASSAULT AVIATION lancera ce jeudi un nouveau programme d'avion d'affaires Falcon, a annoncé le constructeur aéronautique français.

* FRESENIUS a publié jeudi un bénéfice net au T1 supérieur aux attentes, le progrès des vaccinations contre le coronavirus ayant relancé ses activités de dialyse.

* NEXT a relevé jeudi sa prévision de bénéfice sur son exercice 2021-2022 pour la première fois en deux mois après avoir publié des résultats au T1 meilleurs qu'attendu.

* EVONIK INDUSTRIES a publié jeudi un bénéfice au T1 supérieur aux attentes grâce à la reprise de la demande et à la hausse des prix.

* UNIPER a fait état jeudi d'un bon début d'année avec un bénéfice net ajusté au T1 en hausse de près de 20%.

* HENKEL a relevé jeudi ses objectifs financiers pour 2021 et dit viser une croissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre 4% et 6%, contre une précédente prévision entre 2% et 5%.

(Laetitia Volga et Patrick Vignal)