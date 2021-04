Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme sur les indices de référence signalent une ouverture prudente:

* SANOFI a annoncé mercredi une baisse de 4,3% de son chiffre d'affaires au premier trimestre, pénalisé par la baisse des ventes de santé grand public qui a contrebalancé le succès de Dupixent et le dynamisme des ventes de vaccins contre la grippe.

* LAGARDÈRE a annoncé mercredi que son conseil de surveillance avait accueilli favorablement la proposition de soumettre à l'assemblée générale du 30 juin prochain un projet d'abandon de la structure en commandite au profit du régime de société anonyme.

* DASSAULT SYSTEMES a relevé mercredi sa prévision de bénéfice annuel en s'appuyant sur une forte demande pour ses logiciels pour le secteur médical.

* ADP a fait état mercredi d'une chute de 48% de son chiffre d'affaires au premier trimestre, toujours plombé par la pandémie de coronavirus qui a mis quasiment à l'arrêt le trafic aérien.

* DEUTSCHE BANK a annoncé mercredi un bénéfice au T1 supérieur aux attentes, les performances de sa banque d'investissement ayant compensé les impacts de sa réorganisation et de la crise sanitaire.

* SANTANDER a publié mercredi un bénéfice trimestriel multiplié par plus de cinq grâce à des provisions pour créances douteuses en baisse et à de bonnes performances de sa filiale américaine.

* LLOYDS BANKING GROUP a publié mercredi un bénéfice au T1 supérieur aux attentes dans ses derniers résultats publiés avant le départ de son directeur général António Horta-Osório.

* WPP, premier publicitaire mondial, a fait état mecrredi d'un retour à la croissance de ses ventes trimestrielles, portées par la reprise de l'économie mondiale.

* ELECTROLUX a publié mercredi un résultat d'exploitation trimestriel supérieur aux attentes mais a dit s'attendre à un tassement de la demande au second semestre.

* SCOR a publié mercredi un résultat net de 45 millions d'euros au premier trimestre 2021 et s'est réjoui d'un ratio de solvabilité et d'une génération de trésorerie disponible élevés.

* WENDEL a publié mercredi un chiffre d'affaires trimestriel en hausse et a confirmé s'associer à la famille Deconinck pour le rachat de titres de la société TARKETT.

* PUMA a fait état mercredi d'un bond de 26% de ses ventes au T1 malgré la crise sanitaire, la congestion portuaire aux Etats-Unis et la pression subie en Chine par les marques occidentales autour de la situation au Xinjiang.

* SAINSBURY'S a fait état mercredi d'une baisse de 39% de son bénéfice courant annuel, l'augmentation de ses coûts effaçant l'impact positif d'une hausse de ses ventes.

* EUTELSAT COMMUNICATIONS a annoncé mardi avoir conclu un accord avec OneWeb portant sur une prise de participation d'environ 24% pour un montant de 550 millions de dollars, devenant ainsi l'un des principaux actionnaires de la société qui prévoit de déployer une constellation de satellites en 2022.

* COFACE a publié mardi ses résultats trimestriels marqués par un chiffre d'affaires de 378 millions d'euros, en hausse de 4,2% à périmètre et taux de change constants, et un résultat net multiplié par plus de quatre sur un an, à 56,4 millions d'euros. (Le communiqué: https://bit.ly/2R7xwJ6)

* BIC a dit mardi viser une croissance de chiffre d'affaires dans le haut de sa fourchette pour l'exercice 2021 après des résultats solides au premier trimestre grâce notamment aux ventes de briquets aux Etats-Unis. (Le communiqué: https://bit.ly/32VIUKF)

* COVESTRO a fait état mercredi de résultats supérieurs aux attentes pour la plupart de ses divisions, une forte demande de l'Asie compensant la pénuire de certaines ressources de base.

* DELIVERY HERO a dit mercredi viser un CA annuel supérieur à 6 milliards d'euros après avoir plus que doublé ses ventes au T1.

* BEIERSDORF, fabricant entre autres des produits Nivea, a annoncé mardi la nomination du Français Vincent Warnery au poste de président du directoire en remplacement de Stefan de Löcker à compter du 1er mai.

(Laetitia Volga et Patrick Vignal)