Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme sur les indices de référence signalent une ouverture sans grand changement:

* ASTRAZENECA/BIONTECH - La Haute autorité de santé (HAS) va probablement recommander vendredi de recourir aux vaccins à ARNm contre le COVID-19 en deuxième dose pour les personnes âgées de moins de 55 ans ayant reçu une primo-injection d'AstraZeneca, qui ne sont désormais plus éligibles à ce vaccin réservé aujourd'hui aux populations les plus âgées, a déclaré vendedi le ministre de la Santé, Olivier Véran, sur RTL. Deux vaccins ARN, celui de Pfizer et BionNTech et celui de Moderna, sont pour l'heure autorisés en France.

* SUEZ va demander à l'autorité européenne de la concurrence de rejeter la demande de VEOLIA visant à être autorisé à participer au vote prévu lors de l'assemblée générale des actionnaires de Suez, a-t-on appris auprès de personnes au fait de la question.

* AIRBUS a annoncé jeudi la livraison de 125 appareils au premier trimestre.

* WIZZ AIR a remplacé son responsable des opérations de vol après la diffusion d'un enregistrement dans lequel il faisait état d'un projet de licenciement de pilotes souvent malades ou "causant du tort", montre un courrier adressé aux salariés que Reuters a pu consulter.

* AXA va apporter un financement compris entre 1,5 milliard et 2 milliards d'euros dans le dispositif des prêts participatifs accordés à des entreprises françaises, a déclaré vendredi son directeur général, Thomas Buberl.

* SOLUTIONS 30 - Muddy Water a critiqué une nouvelle fois dans un "tweet" Solutions 30, dont le cours avait chuté en décembre sur des accusations du même fonds activiste, qualifiées d'infondées et erronées par le groupe.

* Le constructeur allemand de voiture de luxe Porsche AG, du groupe VOLKSWAGEN, pourrait devoir ajuster sa production pour tenir compte de la pénurie mondiale de semi-conducteurs, a rapporté jeudi Handelsblatt.

* RUBIS a annoncé jeudi qu'il avait décidé de suspendre temporairement le programme de rachat d'actions en vue d'une réduction du capital annoncé le 5 janvier.

* CREDIT SUISSE - Morgan Stanley abaisse sa recommandation à "pondération en ligne" contre "surpondérer".

* EUTELSAT - Exane BNP Paribas abaisse sa recommandation à "sous-performer" contre "neutre".

(Laetitia Volga et Patrick Vignal)