Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

* SUEZ, VEOLIA - Le président du conseil d'administration de Suez, Philippe Varin, a ouvert lundi la voie à de possibles discussions avec Veolia mais a posé quatre conditions au préalable, notamment que Veolia remonte le prix de son offre actuellement à 18 euros par action Suez.

* STELLANTIS - Carlos Tavares, directeur général, s'est voulu rassurant lundi sur la compétitivité de la partie française lors de sa première rencontre avec les syndicats de l'ex-PSA depuis la naissance officielle du constructeur franco-italo-américain. Par ailleurs, Aramis Group, dont Stellantis possède environ 70%, a annoncé envisager une introduction en Bourse.

* TOTAL a annoncé mardi la nomination de Stéphane Michel comme directeur général de la division Gas, Renewables & Power (GRP) et membre du comité exécutif groupe, en remplacement de Philippe Sauquet, qui a fait valoir ses droits à la retraite.

* CONTINENTAL a dit mardi tabler pour 2021 sur un chiffre d'affaires consolidé compris entre 40,5 milliards et 42,5 milliards d'euros et sur une marge opérationnelle ajustée entre 5% et 6%. L'action gagnait plus de 5% dans les transactions en avant-Bourse selon le courtier Lang & Schwarz.

* DEUTSCHE POST a relevé mardi ses objectifs financiers à moyen terme après avoir battu ses prévisions pour 2020, le groupe de distribution de courrier et de fret misant sur la poursuite du dynamisme du commerce en ligne engendré par la pandémie de coronavirus.

* VODAPHONE a annoncé mardi avoir fixé le prix d'introduction en Bourse de sa filiale d'infrastructures de téléphonie mobile Vantage Towers entre 22,50 euros et 29 euros, donnant une capitalisation boursière jusqu'à 14,7 milliards d'euros. Vantage Towers sera introduit en Bourse autour du 18 mars à Francfort.

* GETLINK - L'opérateur du tunnel sous la Manche a annoncé mardi une chute de 81% du trafic de véhicules de tourisme en février et de 24% pour les camions.

(Marc Angrand et Blandine Hénault)