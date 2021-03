Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme sur les indices de référence signalent une ouverture en baisse:

* THALES a dit jeudi s'attendre à un rebond de la plupart de ses activités en 2021 après avoir vu ses ventes et son bénéfice chuter l'an dernier à cause de l'impact de la crise sanitaire du coronavirus.

* VIVENDI a publié mercredi un résultat d'exploitation en hausse de 3,7% au titre de 2020, porté par la croissance de ses deux plus grandes divisions, Universal Music Group (UMG) et le groupe de télévision payante Canal+. Le groupe de médias a dit étudier de près une possible cession par le groupe BERTELSMANN de sa participation de contrôle dans M6.

Barclays abaisse sa recommandation sur le titre, à "pondération en ligne", contre "surpondérer".

* SANOFI - La FDA américaine a accepté d'étudier une demande d'extension de l'homologation du Dupixent au traitement de l'asthme modéré à sévère non contrôlé chez les enfants âgés de 6 à 11 ans, a annoncé le groupe jeudi.

* STELLANTIS n'exclut pas de réaliser des acquisitions mais se concentre pour l'instant sur lui-même, déclare son directeur général, Carlos Tavares, au quotidien italien Il Sole 24 Ore.

* LUFTHANSA a fait état jeudi d'une perte nette au quatrième trimestre moins importante que prévu et a dit prévoir une perte 2021 inférieure à celle de 2020.

* CNP ASSURANCES a annoncé jeudi la signature d'un accord de rachat des activités d'assurance vie du britannique AVIVA en Italie pour 543 millions d'euros.

* AVIVA a fait état jeudi d'un bénéfice d'exploitation stable à 3,2 milliards de livres (3,7 milliards d'euros) pour 2020 et annoncé son retrait du marché italien dans le cadre de sa stratégie de recentrage sur la Grande-Bretagne, le Canada et l'Irlande.

* SOCIÉTÉ GÉNÉRALE va réduire de 20% les bonus distribués dans ses activités de banque d'investissement après des pertes de trading, a rapporté mercredi Bloomberg.

* SIEMENS ENERGY remplacera BEIERSDORF dans l'indice Dax de la Bourse de Francfort à compter du 22 mars, a annoncé jeudi Deutsche Börse.

* MERCK KGaA a déclaré jeudi tabler sur une hausse de ses bénéfices en 2021 grâce à la hausse de la demande pour ses équipements et fournitures de laboratoires pharmaceutiques. Le titre recule toutefois de 2,1% dans les échanges en avant-Bourse.

* CRÉDIT AGRICOLE a injecté fin 2020 125 millions d'euros dans BforBank, sa banque en ligne qui avait déjà bénéficié de deux augmentations de capital de 54 millions d'euros en 2017 et de 30 millions en 2019, rapporte jeudi le quotidien Les Echos.

* SUEZ - Le groupe australien Cleanaway Waste Management a fait savoir jeudi qu'il avait exprimé son intérêt pour le rachat des actifs australiens de Suez, si le groupe français envisageait de les céder.

* PROSIEBENSAT.1 a dit prévoir des croissances à un chiffre pour son chiffre d'affaires et son bénéfice cette année après des résultats robustes au quatrième trimestre 2020.

* EVONIK INDUSTRIES a dit jeudi prévoir une croissance de son bénéfice en 2021 en s'appuyant sur sa résistance à la crise sanitaire et son évolution vers la chimie de spécialité.

* SAINSBURY a annoncé mercredi soir son intention de supprimer environ 500 postes administratifs.

(Marc Angrand et Patrick Vignal)