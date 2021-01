Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme signalent une ouverture des indices de référence en baisse de plus de 1%:

* ERICSSON - Le groupe suédois d'équipements de télécommunications a publié vendredi un bénéfice d'exploitation ajusté trimestriel supérieur de près de 30% au consensus Refinitiv, grâce au déploiement de la 5G et au bannissement de son concurrent chinois Huawei de plusieurs marchés clés.

* H&M a fait état vendredi d'une baisse de son bénéfice sur la période septembre-novembre moins importante qu'attendu mais a prévenu que la deuxième vague de la pandémie de coronavirus aurait un impact significatif sur le trimestre en cours.

* SAP estime que l'introduction de sa filiale américaine Qualtrics sur le Nasdaq américain devrait conduire les investisseurs à reconsidérer sa propre valeur boursière, a déclaré son directeur financier lors de la présentation des résultats annuels définitifs, conformes aux chiffres dévoilés le 14 janvier.

* DAIMLER a publié jeudi soir un bénéfice d'exploitation et annuel supérieur aux attentes et s'est dit optimiste pour 2021 tout en précisant que les pénuries de semi-conducteurs et les perturbations liées à la pandémie affecteraient sans doute les résultats du premier trimestre. Le titre gagne 1,6% dans les échanges en avant-Bourse selon le courtier Lang & Schwarz.

* COMPAGNIES AÉRIENNES - La Grande-Bretagne interdit à compter de ce vendredi les vols directs de passagers à destination et en provenance des Emirats arabes unis (EAU), fermant ainsi la liaison aérienne la plus fréquentée au monde entre Dubaï et Londres, dans le cadre de mesures sanitaires face à la pandémie de coronavirus.

* ASTRAZENECA reste sous pression des autorités politiques européennes en raison des tensions sur les livraisons de vaccins contre le COVID-19. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, lui a réclamé vendredi une explication plausible en soulignant que les contrats passés incluaient des clauses contraignantes.

* CAIXABANK, qui a annoncé en septembre dernier le rachat de BANKIA pour créer la première banque d'Espagne, a annoncé vendredi une bénéfice net au T4 2020 en hausse de 49% sur un an, porté par des gains provenant d'une cession et par la reprise de ses activités de prêts.

* BBVA a déclaré vendredi prévoir de distribuer cette année à ses actionnaires 35% à 40% de ses bénéfices et viser des rachats d'actions représentant 10% environ de son capital une fois finalisée la vente de ses activités aux Etats-Unis.

* NOVACYT a annoncé vendredi un chiffre d'affaires multiplié par plus de 20 pour atteindre 311,6 millions d'euros en 2020, contre 13,1 millions d'euros en 2019, le spécialiste des diagnostics ayant bénéficié d'une forte demande liée à la propagation de la pandémie de COVID-19.

* JCDECAUX a fait état jeudi soir d'une baisse de 33,9% en données organiques ajustées de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre et a précisé ne pas être en mesure de fixer un objectif de croissance organique pour le trimestre en cours en raison de la crise sanitaire.

* ORANGE ILIAD - Les opérateurs télécoms Orange et Free ont annoncé jeudi avoir mis fin aux discussions engagées en vue d'un éventuel partage de leurs antennes mobiles.

* GIVAUDAN a confirmé vendredi ses objectifs financiers de moyen terme après avoir publié un bénéfice net en hausse de 5,8% en 2020 grâce à une forte demande pour ses senteurs et ses arômes pour les cosmétiques, les produits d'hygiène et l'industrie alimentaire.

* GENERALI envisage de prendre part à l'augmentation de capital de CATTOLICA, déclare l'administrateur délégué de Generali au quotidien italien la Repubblica .

* FAURECIA tiendra une journée investisseurs le 22 février pour présenter ses nouvelles perspectives liées à la distribution annoncée par Stellantis, son premier actionnaire, d'une partie de son capital.

* MAISONS DU MONDE a fait état jeudi soir d'une hausse de 3,0% à périmètre comparable de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, qui lui permet de limiter à 3,5% la baisse de ses ventes annuelles et a précisé que la baisse de son Ebitda annuel devrait être contenue sous 10%.

* SMCP a publié vendredi un chiffre d'affaires annuel en baisse de 23,9% en données organiques tout en évoquant une reprise "forte" de l'activité en Chine continentale depuis juin.

* AKZONOBEL - Le producteur néerlandais de peintures a confirmé jeudi son intention de racheter son concurrent finlandais TIKKURILA pour environ 1,4 milliard d'euros.

* SALVATORE FERRAGAMO - Le groupe italien de mode, auquel est régulièrement prêtée l'intention de chercher un acheteur, a fait état d'une baisse de 20% de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, une chute conforme aux attentes.

* SAINT-GOBAIN - Davy Research a relevé sa recommandation à "surperformance" contre "neutre" avec un objectif de cours porté à 52 euros.

* ICADE - Citigroup a relevé sa recommandation à "neutre" contre "vendre" avec un objectif de cours porté de 37,40 à 58,30 euros.

* COMPAGNIE DES ALPES a annoncé vendredi une dissociation des fonctions de président et du directeur général, fonction qui sera confiée à Dominique Thillaud à compter du 1er juin. Compagnie des Alpes dit envisager que l'actuel PDG, Dominique Marcel, assure la présidence non-exécutive après le 1er juin "afin d'assurer une continuité dans le développement du groupe".

