Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme signalent une ouverture des indices de référence en baisse d'environ 1%:

* STMICROELECTRONICS a annoncé jeudi un chiffre d'affaires au T4 2020 en baisse à 3,24 milliards de dollars (2,68 milliards d'euros) contre 2,75 milliards de dollars un an plus tôt et un résultat d'exploitation sur la même période à 657 millions de dollars contre 460 millions il y a un an.

* TECHNIPFMC - Technip Energies, issu de la scission des activités du groupe parapétrolier, a dit tabler jeudi sur un chiffre d'affaires compris entre 6,5 milliards et 7 milliards d'euros en 2021. TechnipFMC, qui se réorganise en deux entités, a annoncé que la séparation de sa division Technip Energies, qui sera cotée en Bourse sur Euronext Paris, serait achevée au premier trimestre 2021.

* ASTRAZENECA va produire plus de 90 millions de doses de son vaccin contre le coronavirus au Japon, a déclaré jeudi le porte-parole du gouvernement japonais, alors que l'inquiétude grandit dans l'opinion publique sur les capacités de vaccination du pays, qui n'a pas encore commencé à vacciner la population.

* BIONTECH - Le vaccin contre le COVID-19 développé par Pfizer avec BioNTech semble perdre seulement une infime partie de son efficacité contre un virus génétiquement modifié en laboratoire avec trois mutations décelées chez le variant sud-africain du coronavirus, selon une étude supervisée par la firme américaine.

* CUREVAC a fixé à 90 dollars le prix de chacune des 5 millions d'actions de son augmentation de capital destinée à financer le développement de son vaccin contre le COVID-10.

* NOKIA, qui a gagné près de 14% à la Bourse d'Helsinki mercredi et dont la cotation a été suspendue à Wall Street après une hausse du même ordre, a déclaré après la clôture européenne ne disposer d'aucune information justifiant de tels mouvements.

* STELLANTIS - Bpifrance n'a pas vocation à rester éternellement actionnaire du constructeur automobile, a déclaré mercredi soir Martin Vial, le commissaire aux participations de l'Etat.

* EDF - La France souhaite que les discussions avec la Commission européenne sur la réforme du nucléaire français aboutissent dans les mois qui viennent, a déclaré Martin Vial.

* LATÉCOÈRE a annoncé jeudi un chiffre d'affaires en baisse de 42,1% en 2020, à 413,2 millions d'euros contre 713,1 millions d'euros en 2019, en raison de l'impact de la crise sanitaire.

* ELIOR a fait état jeudi d'une baisse de 26,1% de son chiffre d'affaires en données organiques pour son premier trimestre, alors que le secteur de la restauration collective reste affecté par la pandémie de coronavirus.

* MAUREL ET PROM a annoncé jeudi un chiffre d'affaires 2020 en baisse de 35% sur un an, à 330 millions de dollars (273 millions d'euros) contre 504 millions de dollars en 2019, en raison de la chute des cours du brut

* BMW a annoncé mercredi que sa génération de trésorerie disponible ("free cash-flow") avait dépassé les attentes du marché en 2020 pour atteindre environ 3,4 milliards d'euros grâce à la reprise de nombreux marchés et à une gestion efficace des coûts.

* VOLKSWAGEN et DAIMLER ont annoncé qu'une pénurie de composants électroniques limiterait la production de certaines de leurs usines au cours des prochaines semaines.

* UNICREDIT - Le conseil d'administration du groupe bancaire italien a choisi à l'unanimité mercredi Andrea Orcel pour le poste d'administrateur délégué.

* FINCANTIERI - L'opération de rachat des Chantiers de l'Atlantique par le groupe italien de construction navale n'ira pas à son terme, ont annoncé mercredi Paris et Rome.

* TOD'S a annoncé mercredi une baisse d'environ un tiers de son chiffre d'affaires en 2020 en raison des effets de la crise sanitaire sur son activité.

(Marc Angrand et Patrick Vignal)