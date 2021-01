Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe, où les contrats à terme signalent une ouverture en hausse modérée :

* SUEZ a annoncé lundi avoir dépassé ses objectifs au second semestre 2020, grâce notamment à ses baisses de coûts, et indiqué qu'il se situait ainsi dans la trajectoire de son plan stratégique pour 2021 et 2022.

* VIVENDI/PRISA - Vivendi a annoncé lundi avoir porté à 9,9% sa part dans Prisa, trois jours après avoir acquis 7,6% du capital du groupe espagnol de médias, propriétaire entre autres du quotidien El Pais.

* ASTRAZENECA a déclaré vendredi que ses premières livraisons de vaccins contre le COVID-19 dans l'Union européenne seraient inférieures aux volumes convenus avec Bruxelles en raison d'un problème de production.

* BIONTECH - L'Australie a approuvé lundi l'utilisation du vaccin de Pfizer et BioNTech tout en prévenant que les problèmes de production rencontrés par AstraZeneca pourraient la conduire à distribuer plus tôt que prévu un vaccin produit localement.

* AIRBUS a annoncé dimanche qu'environ 500 de ses salariés avaient été placés en quarantaine après la découverte de 21 cas positifs au nouveau coronavirus dans son usine de Hambourg. Il a dit être en train d'examiner les conséquences de cette mesure sur la production du site.

* DEUTSCHE BANK a confirmé dimanche avoir ouvert une enquête après une information du Financial Times selon laquelle la banque allemande enquête sur de présumées ventes illégales par des salariés de produits d'investissement à des clients.

* CREDIT SUISSE, ING et BNP PARIBAS ont décidé de cesser de financer le commerce du pétrole de l'Equateur, répondant ainsi aux demandes formulées par les associations réclamant la protection de la forêt amazonienne.

* SIEMENS ENERGY, qui fabrique des turbines pour le secteur de l'énergie, a annoncé dimanche avoir dégagé un bénéfice au premier trimestre de son exercice grâce à des réductions de coûts et des effets temporaires non spécifiés.

* PHILIPS a publié lundi un Ebita en hausse de 7% au quatrième trimestre 2020 grâce à une forte demande pour ses équipements hospitaliers liée à la crise du coronavirus.

* ORANGE a annoncé vendredi la création d'une société, Orange Concessions, pour soutenir son développement dans la fibre en zone rurale et valoriser ses infrastructures, en partenariat avec des investisseurs de long terme.

* EUROFINS SCIENTIFIC a fait état lundi de revenus supérieurs à 5,4 milliards d'euros en 2020, portés notamment par la performance de ses activités liées au COVID-19.

* ASOS est le candidat favori pour racheter la marque britannique TopShop auprès des administrateurs du groupe Arcadia, qui a déposé le bilan en novembre dernier, a rapporté samedi Sky News.

* SANOFI, CAPGEMINI, GENERALI et ORANGE ont annoncé dimanche un projet de création d'une société commune en France dans le domaine de l'e-santé pour un investissement initial de 24 millions d'euros.

(Service marchés)