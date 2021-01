Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* RICHEMONT a fait état mercredi d'une hausse de 5% de ses ventes à changes constants pour les trois mois à fin décembre, tirées par le dynamisme de ses marques de joaillerie en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient.

* ASML - L'équipementier pour l'industrie des semiconducteurs a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires meilleur que prévu au titre du quatrième trimestre et a dit prévoir un solide carnet de commandes pour 2021.

* STELLANTIS, - Carlos Tavares, directeur général de Stellantis, s'est dit mardi confiant d'atteindre les cinq milliards d'euros de synergies promises grâce à la fusion entre PSA et Fiat Chrysler (FCA) et a déclaré n'écarter aucun scénario pour redresser l'activité du nouveau groupe en Chine.

* FNAC DARTY a annoncé mardi que son chiffre d'affaires de 2020 était estimé à 7,49 milliards d'euros, soit une hausse 0,6% en données comparables, porté par une solide dynamique des ventes en ligne au quatrième trimestre.

* VIRBAC a fait état mardi d'un chiffre d'affaires annuel de 934,2 millions d'euros, en progression de 5,7% hors impact défavorable des taux de change, et anticipe pour 2021, une croissance du chiffre d'affaires à taux et périmètre constants comprise entre 3% et 5%. (Le communiqué: https://bit.ly/3sFuvxW)

* LONDON STOCK EXCHANGE a déclaré mardi qu'il devrait finaliser le 29 janvier l'acquisition du fournisseur de données et d'analyses financières Refinitiv pour 27 milliards de dollars (22,2 milliards d'euros).

* IAG rachètera finalement la compagnie espagnole Air Europa pour 500 millions d'euros et non plus un milliard d'euros, ont annoncé mardi les deux entreprises dans un communiqué.

* BHP a dit mercredi prévoir une production record de minérai de fer sur son exercice annuel grâce à la reprise de ses opérarions au Brésil.

* ALSTOM - Jefferies relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver" et remonte l'objectif de cours à 55 euros contre 45 euros.

