Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

* AIRBUS - Les Etats-Unis ont annoncé qu'ils commenceraient à prélever dès ce mardi des taxes supplémentaires sur les pièces détachées pour avions et sur d'autres produits importés de France et d'Allemagne, dans le cadre du litige entre Washington et l'Union européenne sur les subventions accordées à l'aéronautique.

* VALNEVA fait partie des développeurs de vaccins contre le coronavirus avec lesquels l'Union européenne est en discussions, selon deux responsables du bloc et un document interne consulté par Reuters.

* SUEZ a annoncé lundi étendre sa présence en Chine par l'acquisition des intérêts minoritaires de SUEZ NWS et Suyu.

* EUROPCAR MOBILITY GROUP - L'audience d'examen du projet de plan de sauvegarde financière accélérée devrait se tenir le 25 janvier selon le calendrier indicatif fixé par le Tribunal de commerce de Paris, et sous réserve du vote positif des actionnaires en faveur de toutes les résolutions indispensables à sa mise en œuvre lors de l'assemblée générale prévue la veille, a annoncé mardi Europcar dans un communiqué.

* NOVARTIS - La biotech chinoise BeiGene a annoncé lundi un partenariat avec Novartis pour développer, produire et commercialiser son traitement du cancer, tislelizumab.

* ROCHE - Des données confirment que l'utilisation de Tecentriq en association avec Avastin augmente significativement la survie de patients atteints de la forme la plus commune du cancer du foie, a annoncé mardi le laboratoire suisse.

* MARKS & SPENCER a annoncé lundi le rachat de la chaîne britannique d'habillement Jaeger, qui a récemment déposé le bilan, sans dévoiler le montant de l'opération.

* UBS imposera dès le mois de juillet un taux d'intérêt de -0,75% aux clients ayant plus de 250.000 francs suisses (231.000 euros) sur leur compte, montre un document interne.

* LONZA a annoncé lundi avoir commencé la fabrication des composants pharmaceutiques du vaccin de Moderna sur l'une de ses nouvelles lignes de production.

* SIKA a fait état mardi d'un chiffre d'affaires annuel en baisse de 2,9%, en raison notamment de la vigueur du franc suisse.

* SAS/SKF - Rickard Gustafson quittera ses fonctions de directeur général de SAS dans le courant du premier semestre pour occuper le même poste chez SKF, ont annoncé lundi les deux groupes dans un communiqué.

* SODEXO - J.P. Morgan relève sa recommandation à "neutre" contre "sous-performance" et remonte l'objectif de cours à 80 euros contre 55 euros.

* JCDECAUX - Berenberg abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter".

