Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme sur les indices de référence signalent une ouverture en hausse :

* STMICROELECTRONICS a annoncé vendredi un chiffre d'affaires net préliminaire de 3,24 milliards de dollars au titre du premier trimestre, supérieur à sa fourchette de prévisions.

* SODEXO a publié vendredi un chiffre d'affaires trimestriel de 4,43 milliards d'euros, en baisse de 22,7% sur un an et a revu à la hausse sa prévision de marge d'exploitation, attendue désormais à "au moins 2,5%".

* Les valeurs du LUXE pourraient réagir à la suspension par les Etats-Unis des mesures de représailles douanières liées à la taxe française sur le numérique.

* BIONTECH - Le vaccin développé par Pfizer et BioNTech paraît efficace contre la mutation du coronavirus observée dans les variants récemment identifiés en Grande-Bretagne et en Afrique du Sud, selon une étude réalisée en laboratoire par le groupe pharmaceutique américain.

* SUEZ a accusé réception jeudi soir de l'offre d'achat de VEOLIA et dit vouloir l'étudier "au regard des projets alternatifs".

* SANOFI a déclaré étudier la possibilité d'affecter une partie de ses capacités à la production de vaccins anti-COVID-19 d'autres laboratoires tout en poursuivant ses propres programmes dans ce domaine.

* TECHNIPFMC a annoncé jeudi la reprise du processus de scission de ses activités en deux entités distinctes, qu'il avait dû interrompre en mars dernier.

* CREDIT SUISSE CSGN.S> a déclaré vendredi s'attendre à une perte nette au quatrième trimestre après avoir augmenté de 850 millions de dollars ses provisions liées à un litige sur des prêts immobiliers résidentiels titrisés (RMBS) aux Etats-Unis.

* PSA sera retiré le 18 janvier avant l'ouverture des indices S&P Europe 350 et S&P Euro, a annoncé S&P Dow Jones Indices.

* UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD a annoncé jeudi l'entrée à son comité exécutif d'Olivier Bossard, directeur des investissements, et d'Astrid Panosyan, directrice des ressources, ainsi qu'une réorganisation en quatre grandes régions en Europe, dans le but "d'améliorer son agilité en matière de réponse aux défis actuels et de préparer l'avenir".

* TRIGANO a fait état jeudi d'une croissance de 28,7% de son chiffre d'affaires hors effets de change et variation de périmètre sur le trimestre septembre-novembre et fait état de tensions chez certains fournisseurs dans un contexte de forte progression des carnets de commandes de camping-cars. (Le communiqué:)

* MARKS & SPENCER a fait état vendredi d'une chute de 25,1% sur un an de ses ventes d'habillement et de produits pour la maison pendant la période des fêtes.

(Marc Angrand)