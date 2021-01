Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme indiquent une ouverture en hausse :

* LAGARDÈRE, mis en difficulté par la crise sanitaire et des problèmes de gouvernance, s'est vu octroyer un prêt garanti par l'État de 465 millions d'euros.

* GETLINK - Yann Leriche, le directeur général de Getlink qui exploite le tunnel sous la Manche, a minimisé jeudi les risques de chaos entre le continent européen et le Royaume-Uni avec le Brexit.

* PSA, FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES - Les actionnaires des deux groupes doivent se prononcer dans la journée sur leur projet de fusion, qui vise à créer le numéro quatre mondial du secteur automobile.

* RENAULT - Nissan Motor prévoit de réduire encore sa présence en Europe et de confier la vente et la fabrication de ses voitures sur le continent à son partenaire français, a rapporté vendredi le quotidien japonais Yomiuri. Par ailleurs, les immatriculations de voitures neuves en France ont diminué de 11,78% en décembre et de 25,5% sur l'année selon le CCFA.

* BOUYGUES TELECOM a annoncé lundi avoir conclu un partenariat avec le Crédit Mutuel incluant le rachat de l'opérateur Euro-Information Telecom et la mise en place d'un accord de distribution de long terme.

* EDF a confirmé que sa production d'origine nucléaire en France a atteint un niveau très légèrement supérieur à 335 TWh en 2020.

* ASTRAZENECA - La Grande-Bretagne est lundi le premier pays au monde à déployer le vaccin contre le COVID-19 du groupe pharmaceutique AstraZeneca et de l'université d'Oxford, moins cher et plus facilement transportable.

* BIONTECH travaille d'arrache-pied avec son partenaire Pfizer pour intensifier la production de leur vaccin mais il y aura sans doute des ruptures d'approvisionnement jusqu'à ce que d'autres vaccins soient également disponibles au sein de l'Union européenne (UE).

* LONZA - Les autorités suisses ont autorisé Lonza à commencer la production du vaccin contre le COVID-19 de Moderna, a rapporté dimanche le journal SonntagsZeitung.

* DEUTSCHE BANK gagne en puissance financière, la mettant en position de jouer un rôle de premier plan dans la consolidation bancaire européenne, a déclaré dimanche le président du directoire Christian Sewing au Welt am Sonntag.

* TOTAL - Bernstein a abaissé sa recommandation à "performance en ligne" avec le marché.

* REMY COINTREAU - Kepler Cheuvreux a abaissé sa recommandation à "conserver" contre "acheter".